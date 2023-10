MG: Motorista fica ferido em acidente entre dois caminhões na BR-251

Motorista ficou preso no painel do veículo

Um homem de 45 anos ficou ferido em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-251, próximo de Montes Claros, no Norte de Minas, neste domingo (15/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h30. A vítima dirigia um caminhão e bateu na traseira de uma carreta bitrem.

Com o impacto da batida, a cabine do veículo ficou totalmente destruída. O caminhoneiro ficou com a perna presa no painel e precisou da ajuda dos bombeiros para sair das ferragens. Ele foi encaminhado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).