Dívida com o tráfico de drogas pode ter motivado assassinato de jovem em MG

Carro utilizado pelos suspeitos no crime (foto: PMMG/Divulgação) Um homem, de 23 anos, morreu e outro, de 22, está internado após serem vítimas de um ataque no bairro São Vicente, em Manhumirim, na Zona da Mata, na noite deste sábado (15). Segundo a Polícia Militar, uma dívida com o tráfico de drogas pode ter motivado o crime.





Os policiais foram acionados para o local da ocorrência por moradores que ouviram os disparos. Ao chegarem, encontraram os dois jovens caídos no chão.





Testemunhas disseram que um veículo Gol prata teria passado e efetuado vários disparos contra as vítimas, que estavam sentadas na rua conversando.





O homem que morreu foi atingido por disparos no peito e barriga. Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constataram o óbito ainda no local. A outra vítima foi baleada na coxa e no braço. Ele foi socorrido ao Hospital Padre Júlio Maria e está internado em observação.





Aos policiais, o jovem que sobreviveu disse que, dias atrás, havia se desentendido com o suspeito do crime e foi ameaçado de morte devido a uma dívida com o tráfico de drogas. O suspeito teria mostrado uma pistola semi automática calibre 9 milímetros para fazer as ameaças. Um familiar do rapaz confirmou a versão.





Sobre o crime, o rapaz disse que haviam duas pessoas no carro e que ambos usavam uma touca ninja. Ele só conseguiu avistar os suspeitos após baixarem os vidros.

De acordo com o boletim de ocorrência, o sobrevivente do ataque possui vários inimigos na região e é autor de dois homicídios no mesmo bairro. Ele seria alvo de diversas denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas.





A perícia da Polícia Civil foi acionada no local do crime e o corpo removido ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.





Os policiais não conseguiram encontrar os suspeitos, mas o veículo utilizado foi localizado às margens da MG-111. Ele teria sido furtado em Belo Horizonte no início do mês de setembro e estava com a placa adulterada.





O caso é investigado.