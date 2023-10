O dia em BH é de tempo quente com possibilidade de chuva

432

Céu limpo na manhã desta terça-feira em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Seguindo o tempo dos últimos dias, a terça-feira (10/10) em Belo Horizonte é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais.

Segundo a Defesa Civil, pela manhã a temperatura mínima foi de 19°C, e a máxima estimada para a tarde é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Em Minas, a terça é de muitas nuvens e chuvas isoladas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas permanecem elevadas, principalmente na faixa Norte, com a máxima na região atingindo 38ºC.

Previsão de céu nublado com chuva isolada nas regiões Noroeste, Triângulo Mineiro, Central, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. E de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata.



Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.