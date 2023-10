Polícia encontra armas e drogas ao investigar agressão a mulher

432

Armas e drogas foram encontrados no telhado da casa do agressor (foto: PMMG)

O telefone toca na Central da Polícia Militar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Do outro lado da linha, uma pessoa denuncia uma briga de casal. Do lado de fora da casa era possível escutar as ameaças que o homem fazia à mulher. Uma viatura é enviada ao local.

Quando os policiais chegaram à casa, à Rua 14, número 400, no Bairro Jardim do Trevo, encontraram a mulher, K. S., que denunciou ter sido ameaçada de morte pelo seu companheiro, L. F. O., que estaria armado e disse que a mataria. Além disso, o homem teria ateado fogo no quarto, queimando pertences da vítima, como roupas e documentos.

O homem estava nos fundos da casa e acabou sendo preso. Mas, ao revistar a residência, os policiais encontraram armas, uma pistola Taurus .380, uma pistola Glock .380, com a numeração raspada, cinco carregadores de pistolas e uma grande quantidade de munição. Além disso, pedras de crack, maconha, um frasco de hypocaína. Tudo estava escondido no telhado da casa.

Os policiais descobriram, ainda, que a residência era usada como ponto de venda de drogas. Três outros homens, que estavam fazendo o uso de drogas na residência foram presos. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia.