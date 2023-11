Idoso de 70 anos é preso em BH suspeito de estuprar cuidadora de 21

432

A polícia chegou por volta de 21h30, quando colheu o depoimento da mulher e encaminhou o suspeito para delegacia especializada. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG) Um idoso de 70 anos foi preso suspeito de estuprar uma cuidadora, de 21 anos, em um apartamento no Bairro Anchieta, na região Centro-Sul de BH, na noite desta segunda-feira (30/10).





De acordo com o boletim de ocorrência (BO) registrado pela Polícia Militar (PM), a vítima estava no primeiro dia de trabalho e havia sido contratada para ser cuidadora da esposa do homem, que é idosa e deficiente, em uma jornada de 24 horas.









Ao questionar se o suspeito não respeitava a esposa, ele afirmou que não tinha relações sexuais há quatro anos e que ela “se daria bem no trabalho se não contasse para ninguém”. Além disso, pediu para que a jovem passasse a noite com ele, após a esposa tomar remédios para dormir.

Depois do ataque, a vítima relata que aproveitou o momento que o idoso foi tomar banho para ir ao banheiro e ligar para o 190. Depois disso, o idoso voltou e falou que ia buscar algo no carro. Com medo de ser obrigada a ter relações sexuais com o suspeito, a cuidadora desceu até a portaria onde aguardou a chegada do namorado e da PM.





Ela afirma que a esposa do homem não viu o que ocorreu, porque ela tem deficiência mental e o imóvel é grande.





A polícia chegou por volta de 21h30, e deu voz de prisão ao suspeito. Ele foi conduzido e ouvido na Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher em Belo Horizonte. A vítima foi encaminhada para outra unidade da delegacia onde realizou exame de corpo delito e deu o depoimento.





O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PCMG).