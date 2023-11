BH e Nova Lima recebem filial de hospital oncológico afiliado a Harvard

432

A estimativa de investimentos chega a R$ 93 milhões (foto: Divulgação/Oncoclínicas) Belo Horizonte e Nova Lima são as primeiras cidades fora dos Estados Unidos a receber unidades de tratamento oncológico certificadas como Membro Colaborativo Internacional do Dana-Farber Cancer Institute, hospital de ensino afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard. Juntamente com a Oncoclínicas, serão inaugurados os primeiros Cancer Centers Oncoclínicas.





A estimativa de investimentos chega a R$ 93 milhões. Já foram investidos R$ 83 milhões, com previsão de mais R$ 10 milhões para as próximas fases. "É o primeiro passo de uma segunda etapa do projeto, em que a gente vai, de fato, integrar a questão não só da assistência ambulatorial, mas do diagnóstico e toda a jornada do paciente", explica o diretor-médico do grupo Oncoclínicas, Carlos Gil Ferreira.





O foco será em uma abordagem inovadora que trata o cânceres hematológicos por meio da terapia Car-T Cell, que consiste em usar células do paciente modificadas geneticamente em laboratório para combater o câncer. Otto Metzger, médico oncologista especializado em mama e diretor-médico de iniciativas estratégicas internacionais no Dana-Farber, destaca que a "parceria tem o potencial de impactar muitos pacientes e famílias cujas vidas são afetadas por um diagnóstico de câncer".





Excelência internacionalmente reconhecida

O Dana-Farber Cancer Institute é o único centro de tratamento de câncer que está entre os cinco melhores hospitais, em classificação feita pelo U.S. News and World Report’s Best Hospitais para tratamento de câncer adulto e pediátrico. O grupo Oncoclínicas já trabalha em parceria com o instituto há nove anos, por meio de treinamentos, fóruns, eventos e discussões de casos clínicos.

"Essa parceria tem dado certo porque somos duas organizações que têm propósito: cuidar dos nossos pacientes, oferecer o melhor tratamento disponível no momento. Uma instituição médica centrada no pacientes", afirma o fundador e CEO da empresa brasileira, Bruno Ferrari. A equipe é composta de 2.700 médicos especialistas com ênfase em oncologia.





Craig Bunnell, diretor do Dana-Farber Cancer Institute, celebra a inauguração do instituto. "É realmente uma honra comemorar mais este marco da parceria de 9 anos com a Oncoclínicas, que demonstrou um profundo compromisso a partir deste centro avançado e de alta qualidade voltado ao tratamento do câncer".



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa