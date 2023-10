BH: área hospitalar ganha Memorial à Vida para homenagear vítimas da Covid

432

O material usado na confecção da escultura vai ser o aço (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Com o objetivo de homenagear as vítimas da Covid-19 e os profissionais que atuaram no combate à doença em Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) teve a ideia de lançar o concurso Monumento Artístico Memorial à Vida. O vencedor foi o escultor Ricardo Carvão Levy, e a previsão é de que a obra fique pronta até dezembro deste ano.







Ricardo comemora a oportunidade: “Fico muito feliz e realizado quando posso fazer obras públicas, porque fica ali para todas as pessoas, de todas as classes sociais”, comenta. A ação faz parte do programa Centro de Todo Mundo e prevê um investimento de R$ 450 mil, vindo do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte.





O local foi escolhido devido ao grande fluxo de pessoas e porque compõe um Conjunto Urbano Histórico e Paisagístico, tombado pelo Patrimônio, que engloba os jardins da Avenida Bernardo Monteiro (foto: Reprodução/ PBH) O material usado na confecção da escultura vai ser o aço, porque, destaca Ricardo, além de ter alta durabilidade, representa o estado de Minas Gerais e resiste melhor ao vandalismo. “Tanto porque é um material aqui de Minas, mas também pelo fato de ter mais resistência ao vandalismo”, explica.





O escultor não vai trabalhar sozinho. Ele conta com uma equipe integrada por arquitetos, engenheiros e uma construtora. Trazer um time juntamente com a ideia do projeto era um pré requisito do edital, assim como a participação de pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, negros, indígenas e pessoas com deficiência.



