Tradicional bloco de BH, Samba Queixinho homenageia jornalista Nenel Neto

Nenel Neto, do Baixa Gastronomia, é o homenageado do bloco Samba Queixinho para 2024 (foto: Marcos Vieira /EM/DA) Um dos mais comentados blocos de Carnaval de Belo Horizonte, o Samba Queixinho anunciou qual será o tema da agremiação para o desfile de 2024. O influenciador gastronômico Nenel Neto, dono do perfil Baixa Gastronomia no instagram, será o homenageado do grupo.









A intenção ao escolher Nenel, como ele é conhecido, é contemplar a cultura de boteco de BH, conhecida como a capital dos bares. Em seu perfil nas redes sociais, onde o jornalista acumula mais de 341 mil seguidores, ele divulga petiscos garimpados em botecos tradicionais espalhados por todas as regiões de BH.





A força da bateria





Além de ter uma das baterias mais potentes da folia belo-horizontina, o Samba Queixinho também é reconhecido por escolher um tema a cada ano. O grupo já prestou homenagens ao Grupo Corpo, Galpão, Giramundo, à Orquestra Filarmônica e ao Mercado Central de BH.





“O Nenel representa simbolicamente os bares e botecos da cidade, Na verdade, é (uma homenagem) sobre as pessoas, a cozinheira, o dono de boteco, o garçom”, explicou Gustavo Caetano, fundador do bloco. “Boteco é algo democrático, plural e diverso. Isso fala um pouco sobre cada um de nós em Belo Horizonte”, completou.





O Samba Queixinho realiza ensaios às terças-feiras e está com vagas abertas para quem quiser ser integrante da bateria (foto: Marcos Vieira /EM/DA) Segundo ele, o grupo vai convidar os bares para participar dos ensaios. “Também vamos levar a bateria para os botecos ao longo do ano”, completou.



O desfile do ano que vem terá uma dupla celebração. Em 2024, tanto o Samba Queixinho quanto o Baixa Gastronomia comemoram 15 anos de existência.





Com cerca de 160 integrantes, o Samba Queixinho realiza ensaios toda terça-feira, às 19h, na Autêntica. Atualmente o bloco está com vagas para quem quiser integrar a bateria. Informações devem ser consultadas no instagram @sambaqueixinho.





O bloco vai desfilar no domingo de Carnaval em BH, em 2024, às 13h30. Uma das possibilidades é que o trajeto percorra alguns bares tradicionais da capital.