Bloco de BH inicia oficinas de bateria para carnaval de 2024

Além do carnaval, o bloco participa de outros projetos de acolhimento às pessoas (foto: Lucas Hallel) O carnaval é mesmo o ano inteiro. O bloco Samba Queixinho já abriu inscrições para as oficinas de bateria de 2024, com ensaios acontecendo no Centro de Belo Horizonte. Os instrumentos usados são o chocalho, tamborim, repinique, caixa e surdos, mas não precisa de experiência, apenas o interesse em aprender.









Neste ano, as oficinas acontecem toda terça-feira, de 19h às 22h, no Centro de BH. E, além do carnaval, o bloco participa de projetos de acolhimento às pessoas no ano todo. "Também fazemos outros, como a parada LGBTQIA+, e para fazer um bom trabalho em todas as ocasiões, precisamos ter oficinas quase o ano inteiro", explica Gustavo.

Como incentivo para aqueles que desejam participar da bateria, ele dá uma dica. "Tocar faz bem para a saúde mental. É uma ótima forma de dar vazão a energias e pressões do dia-a-dia. Isso influencia diretamente na saúde e relacionamentos. Fora que, no fim das contas, também tem diversão, alegria e satisfação pessoal", finaliza.





Os interessados podem se inscrever mandando mensagem no Instagram do bloco ou para o número (31) 98763-1354.