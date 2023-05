Homem que agrediu companheira deverá pagar R$ 20 mil por danos morais

Uma mulher agredida pelo companheiro, com quem vivia em uma união estável desde 2014, deve receber, como indenização, R$ 20 mil por danos morais, além de lucros cessantes, devido ao tempo em que precisou se afastar do trabalho por causa das lesões geradas pela violência. A quantia a ser paga para compensar os dias que ela não trabalhou ainda será apurada em liquidação de sentença.

De acordo com os autos, a relação do casal era conturbada. A ocasião que gerou a ação cível aconteceu em fevereiro de 2015, quando os dois brigaram e o homem jogou a companheira no chão, deixando a mulher com ferimentos graves no joelho e na região lombar, o que impediu que ela trabalhasse por dias.O criminoso nega ter agredido a vítima, e argumenta que a companheira caiu porque perdeu o equilíbrio.