BH entra no ranking dos destinos mais desejados por brasileiros no Carnaval

Em 2020, o megabloco das Baianas Ozadas arrastou mais de 1 milhão de foliões pelas ruas de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM)



Olha o carnaval aí gente! Belo Horizonte já vive o ritmo da folia após 2 anos sem a tradicional festa de momo. Desde o início do mês, blocos mineiros deram uma prévia do esquenta dos tamborins, batuques e tambores em vários encontros na capital Mineira. Com a expectativa de atrair mais 5 milhões de foliões, BH ganha destaque como destino que promove um dos carnavais mais animados, democráticos e gratuitos no Brasil. A expectativa da PBH é movimentar R$ 623 milhões na economia durante a festa popular comandada pelos 479 blocos de rua cadastrados. Quem estiver na capital mineira vai poder participar de uma maratona de cortejos ao som do frevo, samba, axé, com carros alegóricos, com muito brilho, samba no pé e lantejoulas.

O período do carnaval, além de ser um dos queridinhos dos brasileiros, também é um dos mais importantes para o setor de turismo no país e deve movimentar milhões de foliões, sendo responsável por aquecer boa parte da economia. A Booking.com fez um levantamento na plataforma para descobrir os destinos nacionais mais reservados por viajantes brasileiros no Carnaval, no período entre 18 e 22 de fevereiro de 2023 e Belo Horizonte ficou em quinto lugar no ranking nacional.

No topo do ranking da Booking.com, carnaval no Rio de Janeiro é o preferido dos turistas, principalmente os gringos (foto: Mauro Pimentel/AFP)

Na comissão de frente, como já era de conhecimento de todos – mas foi confirmado pela pesquisa da Booking.com –, o tradicional carnaval do Rio de Janeiro, com os blocos de rua e desfiles de escola de samba, que colorem as ruas e atraem turistas de todo o Brasil e do exterior. A folia na Cidade Maravilhosa é seguida pelas alegorias e adereços do carnaval paulista, que vem conquistando cada vez mais espaço nos últimos anos. Em terceiro lugar, Florianópolis atrai os visitantes do Sul. No Nordeste do país, Salvador, de cima do trio elétrico, traz toda agitação do axé baiano ficou em quarto lugar.

São Paulo ficou em segundo lugar como procura de destino no Carnaval (foto: Nelson Almeida/AFP)

O axé do Bloco Filhos de Gandhy arrasta multidões pela orla de Salvador, na Bahia (foto: RAFAEL MARTINS/AFP)

Jurerê Internacional, em Floripa, com seus beach clubs é destinos do turistas argentinos e uruguaios no Carnaval (foto: P12/Divulgação)





Vamos aos dados da pesquisa:

• Destinos nacionais mais reservados por viajantes brasileiros no Carnaval (entre 18 e 22 de fevereiro de 2023)*:

1. Rio de Janeiro, RJ – mauro pimentel

2. São Paulo, SP – Nelson Almeida

3. Florianópolis, SC

4. Salvador, BA _ Rafael Martins

5. Belo Horizonte, MG

Em relação aos destinos nacionais mais reservados por viajantes estrangeiros no Carnaval, o Rio de Janeiro segue na comissão de frente, seguido por São Paulo, Florianópolis, Búzios e Foz do Iguaçu.

• Destinos nacionais mais reservados por viajantes estrangeiros no Carnaval (entre 18 e 22 de fevereiro de 2023)*:

1. Rio de Janeiro, RJ

2. São Paulo, SP

3. Florianópolis, SC

4. Búzios, RJ

5. Foz do Iguaçu, PR

Portugal ficou em primeiro lugar na lista de reservas de brasileiros no exterior (foto: Carlos Altman/EM)

Entre as nacionalidades que mais fizeram reservas em destinos brasileiros no Carnaval, os vizinhos argentinos e chilenos são os que aparecem nas primeiras colocações, seguidos pelos franceses, americanos e alemães*.

Época de festa para uns, tempo de descanso para outros. No Carnaval, há também os viajantes que preferem aproveitar o período para descansar ou aqueles que utilizam os dias de folga para viajar para destinos internacionais. Segundo dados da Booking.com, os destinos do exterior mais reservados para o Carnaval pelos brasileiros são*:

1. Lisboa, Portugal

2. Buenos Aires, Argentina

3. Paris, França

4. Nova York, EUA

5. Orlando, EUA

*Reservas efetuadas até o dia 07 de fevereiro de 2023. Por se tratar de reservas para data futura, os destinos e os rankings estão sujeitos a alteração devido a cancelamentos e novas reservas.