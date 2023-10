Assembleia Legislativa faz homenagem aos 50 anos da Faculdade Milton Campos

432

Homenagem acontece às 19h no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

A Faculdade Milton Campos, parte integrante do Ecossistema Ânima, receberá uma homenagem em comemoração aos 50 anos de sua fundação no dia 5 de outubro, às 19 horas, no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG).



A homenagem tem como objetivo reafirmar o reconhecimento da relevante atuação da Faculdade no cenário mineiro e nacional, abrangendo diversas áreas do direito.









De acordo com o presidente da Faculdade Milton Campos, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, a instituição mantém de forma contínua o esforço para manter o padrão de excelência que é reconhecido por docentes, alunos e ex-alunos ao longo de meio século.



"Temos consciência e uma enorme responsabilidade ao saber que a Faculdade Milton Campos é considerada a instituição com o mais alto padrão de qualidade no ensino de Direito em Minas Gerais", disse Carvalho.

Inovações no campus

Uma das mais recentes iniciativas para a manutenção da excelência no ensino foi a reforma do campus, batizado de Law Village. “Nele, conjugamos a nossa sólida experiência teórica com a inovação tecnológica em espaços como a sala de audiências acadêmicas, plenários, entre outros”, explica o presidente da Milton Campos.





Além disso, a Sala de Audiências Acadêmica funciona como um “Big Brother jurídico”, e possui sistemas especiais de áudio e vídeo que permitem aos estudantes exercer os papéis de juízes, advogados, promotores, defensores, peritos, testemunhas, entre outros. O objetivo é permitir uma ampla experimentação, que simula como se estivessem em uma audiência real.





Nos moldes da Universidade de Harvard, a faculdade instalou a Sala de Aulas Magnas. O Estúdio de Podcast serve como espaço para o debate sobre todas as discussões jurídicas e de cidadania. “O Direito é vivo e caminha lado a lado com as transformações da sociedade, da tecnologia, se valendo do lado positivo destas mudanças, para ser presente nos fins a que se destina”, conclui João Batista.





Foi o presidente da Casa, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), a partir de requerimento do deputado Charles Santos (Republicanos) que realizou o convite para a homenagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.



Estarão presentes na cerimônia o presidente da Milton Campos, representantes do Ecossistema Ânima, além da comunidade acadêmica integrada por professores, alunos e ex-alunos da instituição, e personalidades jurídicas de Minas.





Mais informações

Local: Plenário Juscelino Kubitschek (Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho).

Data e horário: 05/10/2023 às 19h.

O evento será transmitido, ao vivo, pela TV Assembleia (canais 35 e 11.2, pelo sinal aberto digital), canal 11 (Claro/NET), canal 15 (Oi) e pelo: youtube.com/assembleiamg.