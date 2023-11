Cortejo do 'Halloween de Sabará' acontece na noite desta terça (31/10)

432

A festa começa com uma concentração na Praça Melo Viana (foto: Reprodução/ Pixabay) O município de Sabará, na Região Metropolitana de BH, organizou um evento para comemorar o Halloween no Centro Histórico da cidade. A noite desta terça-feira (31/10) reunirá crianças e adultos, a partir das 19h, para comer muitos doces e conhecer a "Casa Assombrada", disponível para visitação gratuita no antigo casarão do Padre Correia.









A festa começa com uma concentração na Praça Melo Viana, próximo à Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja de Pedra). O cortejo se inicia às 19h30, passando pelas ruas Dom Pedro II, Comendador Viana e Nossa Senhora do Carmo. O encerramento ocorre nas proximidades do Cemitério do Carmo.





As crianças podem visitar casas e estabelecimentos comerciais para ganhar doces. São 19 pontos espalhados pelo caminho.





Neste ano, a "Casa Assombrada" foi montada para atrair mais pessoas. Ela está localizada no bicentenário Solar do Padre Correia, na Rua Dom Pedro II, 200, no Centro.

Leia mais: Cruzes em escola de Conselheiro Lafaiete causa espanto em estudantes

Segundo a Prefeitura, ela foi idealizada com fantasmas, esqueletos, gatos, morcegos e fumaça, entre outros itens típicos de Halloween. Crianças menores de 10 anos devem estar acompanhadas dos pais.





Quem quiser participar do cortejo, não precisa pagar, mas a organização aceita doações de leite. Todas serão entregues ao Abrigo Irmã Tereza de Jesus e Projeto Vida, ambos no município.