MG: Bebê nasce dentro de mictório de posto de saúde em Governador Valadares

A gestante aguardava atendimento médico, quando foi ao banheiro. No local, sentiu a bolsa se romper e entrou em trabalho de parto. Como estava sozinha, ela sentou no mictório, onde o bebê nasceu.Ao chegarem no local, os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que havia sido acionado, constataram que a mãe estava “calma e tranquila”. Uma técnica de enfermagem, que trabalha no posto, ajudou a mãe até a chegada do SAMU.