Prefeito processa o próprio município para receber R$ 26 mil

Prefeito de Santa Maria do Salto processa o próprio município





O processo aborda o tempo em que o prefeito atuava como professor no município. Na petição, ele requer os salários relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2018, incluindo o respectivo adicional de quinquênio; o ajuste salarial de janeiro de 2018; o 13º salário de 2018; e os vencimentos de janeiro a julho de 2019, juntamente com o respectivo adicional de quinquênio. Esses valores correspondem ao período em que ele esteve afastado devido a acusações de abandono do cargo.





No entanto, neste processo, existe, segundo os vereadores, uma incongruência: ambos os lados da ação representam o prefeito. Isso porque, de um lado, representando o município está Fagner Campos Carvalho, assessor jurídico municipal indicado por Marcos Vinícius ao cargo. Do outro, o advogado que representa o chefe do Executivo Municipal é Alexandre dos Santos. Ele foi anteriormente procurador do município, nomeado em 20 de setembro de 2021 também pelo prefeito. Porém, Alexandre permaneceu no cargo por 8 dias, sendo demitido no dia 28 de setembro de 2021.

Com a palavra, o prefeito

Questionado sobre a ação, o prefeito alegou ter sido afastado do cargo por justa causa, contudo, sustenta que foi uma medida motivada por perseguição política, devido à oposição que fazia ao então prefeito na época em que foi retirado do cargo de professor. "Sou servidor público, busquei meus direitos, fui demitido por justa causa e acusado de abandono de cargo injustamente. Estou no meu direito", declarou.





Este processo de R$ 26 mil representa o segundo movido pelo prefeito contra o município. Em um caso anterior, ele chegou a firmar um acordo que comprovou a indevida demissão quando ainda era servidor público, recebendo R$ 10 mil como resultado. "Se provei minha inocência, mereço também receber meu salário de quando fui indevidamente acusado", concluiu.

Câmara dos Vereadores

Na Câmara, já está sendo estudada a abertura de CPI contra Marcos Vinícius. Nos bastidores, vereadores afirmam que o prefeito é confuso na questão jurídica do município e que tem problemas com licitações. Nenhum vereador que conversou com a reportagem quis se identificar por temer retaliação.





