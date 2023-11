O influenciador digital Bruno Couto usou as redes sociais nessa quinta-feira (2/11) para denunciar que foi impedido de embarcar com seu cachorro em um voo para o Sul do país. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Confins.



Segundo Bruno, o animal foi impedido de embarcar “sem justificativa nenhuma”. O influenciador chegou a publicar prints de uma conversa com o atendimento da empresa aérea Latam dias antes da viagem, em que a companhia confirma o embarque do cachorro.

“Falaram que não constava o ‘OK’ no sistema, sendo que eu conversei com o atendimento da Latam, e falaram que não teria problema nenhum”.

Na conversa divulgada pelo influenciador, a atendente informa que o cachorro precisa estar em bom estado de saúde, com todas as vacinas em dia e com um comprovante veterinário.

Bruno afirmou ainda que pediu um documento assinado pelo funcionário que estava trabalhando no embarque que comprovasse a situação e com o motivo do cachorro não poder viajar, mas o homem saiu correndo. A situação foi gravada por Bruno

Pedi um papel assinado pelo gerente da Latam de que ele estava impedindo meu cachorro de viajar e o motivo



Obs: eles não tinham um motivo, só falaram que não constava o ok no sistema



Ele se recusou a fazer isso. Então gravei e ele saiu CORRENDO pic.twitter.com/KaAUQalPiK — O Bon Vivant MuitoHumilde (@muitohumildee) November 3, 2023

Na manhã desta sexta-feira (3/11), Bruno informou que um atendente da companhia aérea entrou em contato e que o problema será solucionado. “Só depois de expor a situação nas redes sociais, uma pessoa da Latam me ligou e disse que vai resolver o problema”.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a empresa e aguarda retorno.