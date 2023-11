Um homem, de 29 anos, morreu afogado dentro de um carro que caiu na represa do campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata, na noite dessa quinta-feira (2/11).

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo serviço de vigilância da universidade. Testemunhas informaram que o carro, um Fiat Uno, perdeu o controle da direção e caiu em um local com profundidade de cinco metros.

As buscas começaram logo em seguida e após aproximadamente 2 horas, localizaram o veículo 20 metros do ponto inicial da queda. O carro estava com os vidros fechados e a vítima em óbito, no banco de trás do carro.

O corpo foi retirado da represa e encaminhado para o Posto Médico Legal.