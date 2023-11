Confira como fica o trânsito, as linhas de ônibus e viagens de metrô para BH

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 está chegando e acontece no próximo domingo, dia 5 de novembro. Em Minas Gerais, serão 358.597 estudantes fazendo a prova. Já em Belo Horizonte serão 57.967 candidatos.





Para quem já fez ou conhece como funciona, o trânsito fica complicado até o fechamento dos portões, marcado para às 13h, devido ao fluxo de pessoas que se deslocam para os locais de realização das provas.



Por essa razão, haverá algumas mudanças no trânsito e aumento de linhas no metrô e ônibus da capital mineira para ajudar os candidatos no Enem 2023.

Mudança no trânsito

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTRANS, PMMG e Guarda Municipal, irão operar o tráfego na região dos locais de prova e nos corredores de acesso, para garantir a mobilidade dos estudantes.

Nas instituições que recebem um grande número de candidatos, como as universidades e centros universitários, serão realizadas operações especiais de trânsito para priorizar a chegada dos candidatos, impedir fechamento de cruzamentos, auxiliar pedestres nas travessias e orientar motoristas sobre locais permitidos de estacionamento.

Linhas de ônibus

Serão reforçados os quadros de horários de 52 linhas do transporte coletivo, sendo 39 convencionais e 13 suplementares, que irão operar com o quadro de horário de sábado, realizando assim mais viagens em comparação ao domingo.



Convencional

Linha 61 - Estação Venda Nova / Centro - Direta



Linha 65 - Estação Vilarinho / Centro Via Antônio Carlos - Direta



Linha 66 - Estação Vilarinho / Centro / Hospitais Via Cristiano Machado



Linha 67 - Estação Vilarinho / Santo Agostinho Via Carlos Luz



Linha 85 - Estação São Gabriel / Centro Via Floresta



Linha 205 - Metrô Calafate / Buritis



Linha 5102 - UFMG / Santo Antônio



Linha 9502 - São Geraldo / São Francisco Via Esplanada - Atendimento UFMG



Suplementar

Linha S21 - Dom Cabral / BH Shopping



Linha S31 - Petrópolis / Barreiro



Linha S32 - Itaipu / Cardoso



Linha S33 - Lindéia Milionários



Linha S60 - Circular Venda Nova



Linha S65 - São Bernardo / Minas Caixa



Linha S66 - Tupi / Europa



Linha S92 - Esplanada / Buritis



Os candidatos podem consultar o quadro de horários da(s) sua(s) linha(s) na página da BHTRANS no Portal da Prefeitura, onde as informações já estão disponíveis.



Metrô de BH

O Metrô BH afirma que vai aumentar a oferta de trens para atender aos usuários que farão as provas do ENEM 2023, no próximo domingo, dia 5 de novembro.



Horário

5h15 às 11h - 15 minutos de intervalo



11h às 14h - 10 minutos de intervalo



14h às 23h - 15 minutos de intervalo



*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli