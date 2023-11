O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 será realizado nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro, em todo o Brasil. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará as provas para mais de 3,9 milhões de pessoas.





Em Minas Gerais, 358.597 pessoas estão inscritas para o Enem 2023 e realizarão a prova em 188 municípios do estado, sendo 803 locais de prova e 12.704 salas de aplicação. O número de candidatos em Minas representa 9,1% em relação ao total no país.



O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Assim, muitos alunos se dedicam o ano todo para realizar bem a prova. Entretanto, se o candidato não seguir algumas regras podem ser desclassificados. Por isso, o Estado de Minas traz as principais informações para os estudantes que irão fazer o Enem 2023, como dicas, horários, o que levar e etc.



Prova

A prova é realizada em dois dias diferentes. No primeiro dia são 90 questões distribuídas entre 45 questões de Linguagens, sendo 5 de Inglês ou Espanhol e 45 de Ciências Humanas.



Além disso, no primeiro dia tem a famosa Redação, que vale 1000 pontos. Se não quiser zerar, o candidato deve escrever entre 7 e 30 linhas, respeitando as regras de coesão e coerência, sem fugir ao tema.

No segundo dia, serão mais 90 questões, divididas em 45 de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.



Horários

No dia 5 de novembro as provas acontecem de 13h30 às 19h. A abertura do portão é ao meio-dia e fecha às 13h. Caso o candidato chegue depois desse tempo estará proibido de realizar o Enem 2023. Então é recomendável que saia com antecedência de casa para o local da prova, para evitar possíveis dores de cabeça.



Em 12 de novembro o cronograma é praticamente o mesmo, abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. A prova começa às 13h30, a única diferença que termina meia hora antes, às 18h30.



Primeira vez colorida

Neste ano, o Enem terá provas coloridas pela primeira vez em seus 25 anos de história. A iniciativa tem o objetivo de elevar o nível de inclusão e acessibilidade, além de proporcionar uma inovação do ponto de vista pedagógico.



“A prova colorida pode aprimorar a compreensão e leitura para pessoas com deficiência visual ou baixa visão de diversas maneiras. Em primeiro lugar, o uso de cores diferentes pode tornar informações importantes mais distinguíveis. Além disso, o contraste entre as cores pode facilitar a identificação de texto em relação ao fundo, melhorando a legibilidade”, explicou a coordenadora-geral de Exames e Instrumentos do Instituto, Fernanda Cristina dos Santos Campos.



O que levar?

Para identificação do participante no dia da aplicação do exame, serão aceitos documentos de identificação original e com foto. Confira:

Documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital



Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;



Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados



Carteira de Registro Nacional Migratório



Documento Provisório de Registro Nacional Migratório



Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;



Passaporte;



Carteira Nacional de Habilitação.



Para fazer a prova, é obrigatório levar:

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.



Documento de identificação válido, físico ou digital.



Máscaras de proteção contra a covid-19 (exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara para prevenção à covid-19 em local fechado esteja liberado)

Aconselhável

Cartão de Confirmação de Inscrição (onde está o local e a sala de realização da prova);



Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).



Ir com roupas mais leves e levar lanche, já que a prova dura mais de cinco horas.

Proibido levar

Antes de entrar na sala, o candidato irá receber um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos embaixo da carteira, com eletrônicos desligados.



Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:

Declaração de Comparecimento impressa.



Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.



Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos.



Livros, manuais, impressos, anotações.



Protetor auricular.



Relógio de qualquer tipo.



Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar.



Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico.



Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.



Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

É proibido portar bebidas alcoólicas e usar drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco, no local de provas.

Resultados

O gabarito será divulgado no dia 24 de novembro e o resultado das provas no dia 16 de janeiro de 2024.