Um jovem de 20 anos se vingou matando a tiros uma dupla rival que tinha lhe agredido dias antes ao ponto de ele ter sido internado em um hospital por causa dos ferimentos. O crime ocorreu na noite dessa quinta-feira (02/11), em Contagem, na Grande BH.

De acordo com a polícia, os três envolvidos tinham desentendimentos ligados ao tráfico de drogas e chegaram a participar de uma mesma organização criminosa na região do Bairro Inconfidentes, área cortada pela BR-381.

Ainda quando estava internado no hospital, o jovem afirmou em depoimento ter sido ameaçado de morte novamente pelos dois assassinados, de 28 anos e de 33 anos, na quarta-feira (01/11).

Ao saber que os dois inimigos estavam bebendo no bar 24 horas de um posto no bairro ele teria se armado com uma pistola calibre .40 e usando um carro Fiat Siena roubado conduzido por um comparsa ainda não identificado saiu para procurar pelos agressores, que foram encontrados bebendo cerveja dentro de um Chevrolet Astra no posto de combustível e em frente ao bar.

O jovem desceu do carro atirando e atingiu o desafeto mais velho, Geraldo Magela de Souza Júnior, com seis disparos de arma de fogo, matando o homem na hora.

O atirador desferiu oito tiros no rival mais jovem, Lucas Batista da Silva e fugiu em alta velocidade com o carro. O homem de 28 anos chegou a ser atendido pelo Samu e levado para o pronto-atendimento do Hospital Municipal de Contagem, mas não resistiu e morreu.

Consultando informações do serviço de inteligência do 39º Batalhão da Polícia Militar, os policiais cruzaram dados de possíveis autores e descobriram que um homem monitorado por tornozeleira eletrônica esteve no posto no mesmo horário e depois se deslocou em alta velocidade de lá para o Anel Rodoviário.

De posse das informações, a polícia realizou um rastreamento do suspeito de 20 anos, usando dados da tornozeleira eletrônica que ele tem devido a medida judicial. Ele foi localizado no bairro Vista do Sol, na Região Nordeste de Belo Horizonte. perto da casa onde estava foi encontrado o veículo roubado, munições e a tornozeleira eletrônica rompida dentro do porta-malas.

A arma do crime não foi encontrada e o suspeito alegou ter agido em legítima defesa, por ter sido agredido e depois ameaçado de morte pelas vítimas. Ele disse ainda que trocou tiros com as vítimas, mas nenhuma arma foi encontrada com os mortos. Ele foi detido na delegacia de plantão da Polícia Civil.