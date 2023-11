O corpo de Gabriel Dias Pinheiro, de 5 anos, que morreu ao ser baleado pelo próprio pai, dentro de um creche, na tarde dessa quarta-feira (1/11), está sendo velado em Claro dos Poções, no Norte de Minas.

O pai da criança, de 52 anos, após o crime, se matou com um tiro na cabeça. Antes, ele também fez disparos contra o atual companheiro da sua ex-namorada (e mãe de Davi), de 22, que está internado em hospital de Montes Claros, em estado grave.

O velório do corpo de Gabriel acontece na casa da avó da criança e o sepultamento, está marcado para as 15h no cemitério local da cidade. A tragédia abalou Claro dos Poções, de 7,166 mil habitantes.

O corpo do homem que se matou após tirar a vida do próprio filho está sendo velado em Montes Claros, a 60 quilômetros de Claro dos Poções, onde será sepultado nesta quinta-feira (2/11).

O ataque ocorreu na Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Tia Naza, no Bairro Renascer, em Claro dos Poções. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o crime teve motivação passional.

O autor, que era pequeno empresário e estava morando no Serro, no Vale do Jequitinhonha, não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira, Nicole N.D, de 28, ocorrido há três anos.

Conforme informações da PM, na tarde de quarta-feira, o autor, que dirigia um carro pequeno, se aproximou do atual namorado da sua ex-companheira, identificado como “Jônatas”, que levava o menino Davi para a creche. Chegando próxima ao educandário, o condutor da bicicleta percebeu que estava sendo perseguido, não parou em frente à unidade infantil e tentou escapar. O homem fez dois disparos em sua direção.

Nesse momento, o condutor da bicicleta retornou em direção ao portão de entrada da escola, com a criança na garupa, pedindo para que o porteiro abrisse imediatamente e dizendo que estava sendo perseguido. Mas ele e a criança foram alcançados e derrubados pelo homem armado.

Ainda conforme o registro policial, o autor da tragédia puxou a criança pelo cabelo e efetuou um disparo na cabeça dela e na do namorado da sua ex-companheira. Na sequência, fez um disparo contra a própria cabeça.

Equipes de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com o apoio de dois helicópteros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, foram acionadas. A criança morreu em Claro dos Poções. O pai dela morreu em hospital de Montes Claros, ainda na tarde de quarta-feira.