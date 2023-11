Fachada do Hospital Municipal Odilon Behrens

Um homem de 29 anos foi preso depois de estuprar e tentar matar a companheira, na madrugada desta quinta-feira (2/11), no Bairro Etelvina Carneiro, na Região Norte de BH. De acordo com a Polícia Militar, a mulher ficou em cárcere privado desde às 4h da manhã, na casa em que morava com o suspeito. O homem se entregou duas horas depois.

Segundo o tenente Marlen, o suspeito a agrediu, estuprou e tentou matá-la por enforcamento com um fio no pescoço. A mãe da vítima tirou o bebê de um mês de vida da casa. “Ele fechou a casa e ficou com ela lá dentro. A partir daí, ficou intransigente, não negociou conosco e nem saiu de casa.”

Diante da situação, os militares decidiram chamar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). O homem usava uma faca, mas não estava apontada contra a vítima. “Eles estavam em cômodos diferentes, mas muito próximos. Ele não queria se expor para os militares, mas não a deixava sair.”

Segundo o tenente, o homem trancou a porta de casa e mantinha a companheira lá dentro. “Ela viu que ele tinha uma faca na cintura. Ele tem um histórico de tentativa de homicídio e lesão corporal com uso de faca.”

O casal tinha um relacionamento de cinco anos. “Mas de idas e vindas, bem conturbado.”

O tenente disse que apesar de já ter sido agredida outras vezes, a mulher nunca prestou queixa contra o companheiro por medo. A mãe da vítima também confirmou aos policiais que a filha vinha sendo ameaçada e sofria agressões.

Depois de cerca de uma hora e meia de negociações, os policiais convenceram o homem a se entregar. Ele foi conduzido para a Delegacia de Mulheres e a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Odilon Behrens por ter sofrido violência sexual.