Um homem de idade não informada conseguiu escapar de seu quarto em chamas antes que as paredes e telhado do cômodo desabassem, após incêndio no início da manhã desta quinta-feira (2/11), em São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo começou por um dos cinco cômodos da residência do Bairro Senhor dos Montes, na região aos pés dos montes do Parque Ecológico Serra do Lenheiro.

"No momento de nossa chegada, o quarto já estava completamente tomado pelas chamas, e parte do telhado já havia desabado. Durante o combate, as paredes também cederam, tornando o ambiente ainda mais perigoso", afirma o sargento Dinali, chefe da equipe que respondeu à ocorrência.

O fogo causou a destruição de colchões, um armário de madeira, uma TV e alguns pertences. Após aproximadamente 1 hora de trabalho, o incêndio foi controlado.

Como boa parte da estrutura ficou abalada pelo incêndio a casa incendiada passará por avaliação da Defesa Civil SALA DE IMPRENSA/CBMMG "O morador informou que uma extensão elétrica estava em uso no momento em que as chamas se iniciaram. A suspeita inicial é de um curto-circuito", afirma o chefe da operação.

Os militares também destacaram que, devido aos danos consideráveis na estrutura da residência, o local foi parcialmente interditado e a sua segurança será avaliada pela Defesa Civil.