Minas Gerais tem 289 pontos de atenção ou interdição nas estradas nesta quarta-feira (1°/11). Eles se concentram mais na Região Metropolitana de BH, no Vale do Aço e no Triângulo Mineiro.

Segundo o mapa de interdições do Comando de Policiamento Rodoviário de Minas Gerais, são áreas com afundamento de solo, queda de barrancos ou risco de deslizamentos.

Dos 289 locais, 71 estão com alguma interdição parcial, e outros 218 requerem atenção, por risco de deslizamentos de encostas, principalmente durante o período chuvoso.

Veja:

Interdição parcial

MGC 262 / KM286

AMG 150 / KM1

MG 030 / KM20

MG 030 / KM29

MG 030 / KM34

MG 129 / KM166

MG 262 / KM47

BR 356 / KM88

MG 262 / KM70

MGC 354 / KM167,9

MG 235 / KM77

AMG 3225 / KM28

LMG 625 / KM39

BR 458 / KM113

MGC 262 / KM242

MG 129 / KM80

MG108 / KM229

MG108 / KM236

AMG2985 / KM8

AMG2906 / KM12

MG 443 / KM6

MGC 482 / KM214

MGC 482 / KM220

MG 132 / KM61

BR 494 / KM178

AMG 420 / KM21

MG 135 / KM9

MG 452 / KM12

MG 452 / KM15

MG 452 / KM23

MG 010 / KM210

MG 010 / KM198

MG 010 / KM195

MG 010 / KM136

LMG 601 / KM60

LMG 601 / KM58

MG 205 / KM90

MG 114 / KM36

LMG 677 / KM7

MG 114 / KM40

MG 114 / KM41

MG 114 / KM42

MGC 367 / KM320

MGC 367 / KM329

MG 105 / KM192

MGC 418 / KM35

MGC 383 / KM289

MGC 460 / KM77

MG 158 / KM11

MG 444 /KM19

MG 050 /KM318

MG 050 /KM378

MGC 491 /KM71

MGC 146 /KM534

MG 129 / KM164

MGC 265 / KM90

MGC 265 / KM140

MGC 285 / KM86

MG133 / KM22

BR 354 / KM550

MGC 369 / KM48

BR 265 / KM350

MG 170 / KM24,8

MG 260 / KM53

MG 117/ KM 74

MGC 259 /KM 225

MGC 259 / KM253

BR116 / KM280,9

BR381 / KM229

BR262 / KM195

BR040 / KM745



Pontos de atenção

AMG 0320 / KM7

AMG 0555 / KM9

AMG 1015 / KM5

AMG 1030 / KM2

AMG 155 / KM1

AMG 155 / KM7

AMG 1715 / KM12

AMG 3085 / KM1

AMG 3410 / KM1

BR 040 / KM561

BR 040 / KM563

BR 040 / KM572

BR 116 / KM758

BR 146 / KM58

BR 259 / KM141

BR 259 / KM96

BR 262 / KM149

BR 262 / KM355

BR 262 / KM362

BR 262 / KM447

BR 262 / KM562

BR 265 / KM357

BR 352 / KM160

BR 354 / KM715

BR 356 / KM244

BR 356 / KM244

BR 356 / KM38

BR 356 / KM43

BR 356 / KM57

BR 365 / KM363

BR 365 / KM369

BR 365 / KM428

BR 367 / KM113

BR 367 / KM185

BR 367 / KM3

BR 367 / KM33

BR 367 / KM38

BR 367 / KM52

BR 367 / KM79

BR 381 / KM282

BR 381 / KM321

BR 381 / KM469

BR 381 / KM506

BR 381 / KM555

BR 381 / KM574

BR 458 / KM116

BR 459 / KM75

BR 474 / KM140

BR 474 / KM24

BR 494 / KM71

BR 494 / KM71

BR116 / KM728

LMG 601 / KM12

LMG 601 / KM14

LMG 601 / KM16

LMG 601 / KM17

LMG 601 / KM21

LMG 601 / KM22

LMG 601 / KM23

LMG 601 / KM24

LMG 601 / KM25

LMG 601 / KM26

LMG 601 / KM27

LMG 601 / KM29

LMG 601 / KM30

LMG 601 / KM31

LMG 601 / KM32

LMG 601 / KM33

LMG 601 / KM34

LMG 601 / KM35

LMG 601 / KM38

LMG 601 / KM39

LMG 601 / KM40

LMG 601 / KM41

LMG 601 / KM43

LMG 601 / KM49

LMG 601 / KM50

LMG 614 / KM11

LMG 614 / KM13

LMG 614 / KM8

LMG 618 / KM14

LMG 626 / KM5

LMG 629 / KM14

LMG 629 / KM15

LMG 629 / KM30

LMG 630 / KM21

LMG 630 / KM27

LMG 630 / KM29

LMG 630 / KM30

LMG 632 / KM22

LMG 634 / KM32

LMG 635 / KM18

LMG 638 / KM14

LMG 674 / KM47

LMG 678 / KM42

LMG 722 / KM11,1

LMG 722 / KM11,1

LMG 726 / KM19,8

LMG 743 / KM10,6

LMG 743 / KM80,7

LMG 752 / KM10

LMG 758 / KM26

LMG 758 / KM34

LMG 758 / KM54

LMG 758 / KM68

LMG 801 / KM15

LMG 806 / KM2

LMG 808 / KM15

LMG 825 / KM11

LMG 825 / KM7

LMG 825 / KM9

LMG 850 / KM13

LMG 872 / KM1

LMG 874 / KM5

LMG 891 / KM14

LMG 891 / KM17

LMG 891 / KM9

MG 010 / KM18

MG 030 / KM17

MG 040 / KM34

MG 040 / KM44

MG 050 / KM100

MG 050 / KM100

MG 050 / KM52

MG 050 / KM52

MG 050 / KM56

MG 050 / KM56

MG 050 / KM75

MG 050 / KM80

MG 050 / KM95

MG 050 / KM99

MG 060 / KM213

MG 105 / KM73

MG 111 / KM109

MG 111 / KM31

MG 123 / KM51

MG 126 / KM62

MG 129 / KM177

MG 129 / KM181

MG 133 / KM35

MG 135 / KM50

MG 164 / KM205

MG 164 / KM205

MG 164 / KM208

MG 164 / KM79

MG 176 / KM69

MG 187 / KM8

MG 211 / KM105

MG 211 / KM97

MG 217 / KM1

MG 217 / KM3

MG 232 / KM23

MG 232 / KM25

MG 232 / KM26

MG 232 / KM27

MG 232 / KM28

MG 232 / KM30

MG 232 / KM31

MG 232 / KM33

MG 232 / KM37

MG 235 / KM77

MG 238 / KM0

MG 238 / KM85

MG 252 / KM33

MG 270 / KM18

MG 270 / KM22

MG 320 / KM1

MG 323 / KM4

MG 329 / KM106

MG 329 / KM4

MG 406 / KM49

MG 409 / KM3

MG 420 / KM12

MG 420 / KM23

MG 420 / KM9

MG 423 / KM1

MG 423 / KM21

MG 423 / KM21

MG 424 / KM33

MG 425 / KM52,5

MG 431 / KM24

MG 431 / KM32

MG 431 / KM34

MG 431 / KM54

MG 431 / KM65

MG 431 / KM67

MG 431 / KM68

MG 431 / KM69

MG 431 / KM71

MG 432 / KM10

MG 442 / KM1

MG 448 / KM25

MG 452 / KM25

MG 456 / KM10

MGC 120 / KM419

MGC 120 / KM480

MGC 122 / KM105

MGC 122 / KM111

MGC 122 / KM115

MGC 135 / KM208

MGC 232 / KM101

MGC 232 / KM108

MGC 251 / KM11

MGC 251 / KM175

MGC 259 / KM230

MGC 262 / KM242

MGC 342 / KM276

MGC 352 / KM279

MGC 352 / KM297

MGC 354 / KM153

MGC 354 / KM165,2

MGC 367 / KM564

MGC 381 / KM49

MGC 381 / KM96

MGC 383 / KM13

MGC 383 / KM64

MGC 383 / KM8

MGC 482 / KM39