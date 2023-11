Suspeito negou as acusações. Ele permanecerá preso durante as investigações

A Polícia Civil de Araxá, no Alto Paranaíba, prendeu nessa terça-feira (31/10) um pai de santo, de 43 anos, suspeito de praticar abusos sexuais contra mulheres usando o pretexto de “estar dominado por uma entidade”.



De acordo com a delegada responsável pelo caso, Fernanda Pires Passarine, as investigações contra o suspeito começaram em 2021, quando uma vítima procurou a polícia relatando o abuso.

Devido à falta de provas, o processo permaneceu em tramitação, mas voltou a ser investigado recentemente, após uma nova denúncia contra o pai de santo. Os crimes teriam ocorrido em um centro de Umbanda, localizado no Bairro Ana Pinto de Almeida.“Neste mês, mais uma vítima relacionada ao mesmo autor que se denomina como um pai de santo aqui da cidade de Araxá nos procurou. Ela informou que o suspeito, sob o pretexto de realizar serviços religiosos, aproveita do momento de vulnerabilidade das mulheres para praticar crimes sexuais. E também, na semana passada, uma nova vítima apareceu: uma adolescente. A gente relacionou tudo e conseguimos fazer o pedido para efetuar a prisão do suspeito”, conta Fernanda.Ainda segundo a delegada, entre as três vítimas estão uma criança, uma adolescente e uma adulta. Ela acredita que mais mulheres tenham sido abusadas pelo autor. “Todos os abusos aconteceram sob o pretexto de ele estar possuído por uma entidade e então praticar esses atos", conclui.Em depoimento, o suspeito negou as acusações. Ele foi encaminhado ao Presídio de Araxá, onde permanecerá preso durante as investigações.