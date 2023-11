A BR-040, na altura do Km 600, em Ouro Preto, na Região Central de Belo Horizonte, está liberada após quase 12 horas de interdição. O motivo foi um acidente em que uma carreta tombou por volta das 23h dessa terça-feira (31/10). De acordo com a última atualização da Via-040, concessionária que administra a estrada, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro é de 14 km e no sentido Distrito Federal, com 13 km.

Como reflexo desse bloqueio, a pista amanheceu interditada e segundo o Corpo de Bombeiros informou que a carreta carregava 15 mil litros de óleo diesel na hora do acidente. Os militares e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para administrar o transbordo da carga.



A reportagem do Estado de Minas conversou com a servidora pública Luisa Borlido de Lima Pereira, de 43 anos, que estava presa no engarrafamento desde a noite de ontem. Ainda estavam com ela o filho, de 8 anos, e uma amiga, que também tinha outra criança, dentro de um ônibus com destino ao Rio de Janeiro.

“Quando o ônibus parou, achei que era uma parada para lanchar. Mas começou a atrasar muito e aí percebi que havia algum problema. Mas estava tudo apagado e não nos deram nenhuma informação. Só fui entender o que tinha acontecido às 4h30 da manhã”, disse.

No local onde o ônibus esteva parado, devido ao bloqueio da pista, não havia lojas ou posto de gasolina. “As crianças dormiram. Mas eu dormi mal, acordava toda hora e percebia que o ônibus ainda estava parado. Aqui perto não tem nada. Somente o banheiro do ônibus. Sorte que temos garrafinha de água que trouxemos de casa. Não há água no ônibus e não enviam nenhum suporte”, reclamou.

Leia também: Confira o que abre e fecha em BH no feriado de Finados

Nas redes sociais, motoristas relatam que estão presos na rodovia desde a noite de ontem. “Desde 23h , isso é uma vergonha”, escreveu um. “Eu tô cheia de coisa pra fazer gente, libera aí”.



O maior congestionamento registrado pela Via-040 foi no sentido Rio de Janeiro em 15 km, por volta das 12h.