O temporal que atingiu a cidade de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde dessa terça-feira (31/10) segue causando transtornos para a população da cidade na manhã desta quarta-feira (1°/10).

A Avenida Manoel da Custódia, na altura do número 1663, está 100% interditada e sem previsão para liberação. Em nota, a prefeitura pediu a compreensão de todos os motoristas para que procurem rotas alternativas. "Para os pedestres que passam pelo local, não tentem atravessar a área alagada, pois existe ali uma correnteza".

A Avenida Castro Alves, no bairro Irmãos Auler, na altura do número 1359, também está bloqueada e não há previsão para liberação. "Pedimos aos motoristas que busquem rotas alternativas. Atenção todos os pedestres que passam pelo local, pois a árvore está em contato com a rede elétrica, o desligamento já está em andamento".

A Secretaria Municipal de Saúde informou que várias unidades sofreram algum tipo de dano e por esse motivo muitas ainda não iniciaram seus atendimentos na manhã de hoje. "Tão logo reparos e limpezas sejam concluídos, os atendimentos à comunidade serão retomados. A paciência e empatia da população será importantíssima neste momento difícil de nossa cidade".

A Defesa Civil municipal está trabalhando exclusivamente nas áreas afetadas pela inundação em toda a cidade na manhã de hoje. Será realizada vistoria em todos os imóveis que foram afetados.

"É de grande importância que todos os moradores e comerciantes recebam a equipe e colaborem com o trabalho. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (37) 98401 8973".

O temporal de ontem causou alagamentos, enchentes, pessoas ilhadas e cancelamento de uma festa oficial da cidade.