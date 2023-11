Chuva: Sete Lagoas registra alagamentos e pessoas desalojadas

432

Em vídeos das redes sociais, é possível ver carros sendo arrastados (foto: Reprodução/Redes Sociais ) O município de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de BH, foi atingido por fortes chuvas no fim da tarde desta terça-feira (31/10). Há registro de moradores desalojados e alagamento em muitas avenidas.









Cerca de dez casas, localizadas no Bairro Irmã Fátima, foram atingidas por inundações. Conforme a Defesa Civil do município, ainda não há informação de quantas ficaram desalojadas, porém, todos os moradores afetados procuraram abrigo com familiares.





Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver carros sendo arrastados e alagamentos de diversas ruas.

Leia mais: Chuva causa estragos e deixa pessoas ilhadas em Itaúna

Diversos vídeos mostram a situação do município. Entre eles, diversas ruas e avenidas alagadas e um carro vazio arrastado para um córrego.





Os bombeiros informaram não haver novos registros de ocorrências causada pelas chuvas na cidade.