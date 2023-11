Pedidos de autorização para iluminação natalina começam nesta quarta em BH

432

Praça da Liberdade em 2 de dexembro de 2022 (foto: Marcos Vieira /EM/D.A Press) O período para solicitar autorização de instalação de iluminação natalina em Belo Horizonte vai começar quarta-feira (1º/11), informa a prefeitura da cidade (PBH). As solicitações podem ser feitas por pessoa física ou jurídica e serão analisadas pela Secretaria Municipal de Política Urbana.





O interessado deve acessar o Portal de Serviços e clicar em “Solicitar”. Em seguida, o requerente deve efetuar a autenticação no login único gov.br para acessar o serviço. Caso não tenha cadastro, a prefeitura disponibiliza um pequeno manual com orientações.

Depois é necessário inserir as informações e anexar a documentação necessária. Após envio da solicitação, o sistema vai disponibilizar automaticamente o número do protocolo por e-mail para o requerente.



O interessado pode acompanhar o pedido clicando no botão “Acompanhe sua Solicitação”, disponível no Portal de Serviços, ou na área de relacionamento do solicitante, conforme demonstrado neste tutorial.