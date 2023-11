Amazon vai contratar mil funcionários temporários para Black Friday em MG

Muitas pessoas esperam a Black Friday, evento do comércio que inaugura a temporada de compras natalinas, para adquirir diversos produtos com descontos. Para atender a essa demanda, a Amazon vai abrir mais de mil vagas temporárias em Minas Gerais.

Os contratados vão trabalhar na Estação de Entrega, em Belo Horizonte, e no Centro de Distribuição, em Betim, na Grande BH. Os interessados precisam ter o ensino médio completo e escolher o turno de preferência. O início é imediato, e as inscrições podem ser feitas online, clicando aqui , ou pessoalmente, entregando currículo nos locais de operação.

"Em momentos de picos de consumo, como na Black Friday, contratamos funcionárias(os) temporárias(os) para equilibrar a demanda de trabalho de nossas(os) associadas(os). Com isso, buscamos promover mais bem-estar para todas(os), investindo frentes para que nosso time tenha uma experiência saudável durante um dos maiores períodos de venda do ano para a Amazon", explicou Bruno Varela, líder de Operações do Centro de Distribuição em Betim.