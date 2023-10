430

Black Friday acontece na última sexta-feira de novembro Freepik



Black Friday é um dos eventos mais esperados do ano por consumidores, que veem a oportunidade de comprar itens por um preço mais econômico, e por comerciantes, que vão ver as vendas triplicarem. Mas, você sabe como surgiu esse evento? Quando vai ser a Black Friday no Brasil? Como se preparar?





Venha com a gente. Vamos te contar tudo que você precisa saber sobre a Black Friday no Brasil.





O que é a Black Friday no Brasil?





A Black Friday é um evento onde as lojas oferecem promoções, descontos e outras vantagens para clientes. Ela começou a ser praticada no Brasil em 2010, porém já existe há anos nos Estados Unidos, sendo comemorada sempre na sexta-feira após o Dia de Ações de Graças.





Como em todos os anos desde que chegou ao Brasil, neste a Black Friday será comemorada na última sexta-feira de novembro, sendo esta no dia 24. Porém, não significa que o evento será em apenas um dia.





Quando começa a Black Friday no Brasil?





Não há uma data oficial para começar a Black Friday. Algumas lojas começam a oferecer promoções de Black Friday no primeiro dia de novembro. Já outras, deixam para entrar no evento apenas na semana da última sexta-feira. O ideal é ficar de olho nas lojas que você tem interesse em comprar para saber quando elas vão iniciar o evento.





O que esperar da Black Friday 2023?





Descontos de 10% a 50%, frete grátis para compras, cashbacks e brindes são algumas das promoções que você pode esperar nesta Black Friday, principalmente nos setores de moda, acessórios, beleza, alimentos e bebidas.





Porém, não apenas de vantagens é feita a Black Friday.





Em lojas físicas, pode-se esperar filas grandes para compras, principalmente em estabelecimentos de eletrônicos e eletrodomésticos.





Já nos sites, principalmente e-commerce com grande variedade de produtos, como Amazon, Submarino e outros, pode-se esperar mais lentidão e quedas na conexão devido ao alto volume de acessos simultâneos.





No entanto, com o preparo certo, você consegue aproveitar todas as promoções que deseja sem sofrer com filas, quedas de conexão ou outros problemas.





Como se preparar para a Black Friday?





Se preparar para aproveitar as promoções da Black Friday é fácil. O primeiro passo é fazer uma lista com todos os produtos que você deseja adquirir, assim quando entrar nas lojas e sites você já vai saber exatamente o que você quer e não precisará se preocupar em procurar.





Além disso, outra dica é anotar o valor dos produtos antes da Black Friday. Desse modo, você consegue ter uma noção melhor de quanto diminuiu para não cair na Black Fraude.





E, claro, tente sempre deixar um dinheiro separado para aproveitar as promoções. Geralmente, pagamentos com pix ou à vista têm ainda mais descontos. Mas, se não for possível, evite fazer muitas compras no cartão ao longo do mês para garantir que ao final ainda tenha limite.





Quer ver mais dicas de como aproveitar a Black Friday no Brasil este ano? Acompanhe nossos conteúdos. Vamos contar tudo que você precisa saber sobre o maior evento de compras do ano.