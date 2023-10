430

Homem exibe carteira de trabalho depois de conseguir vaga temporária EVANDRO LEAL/Agência Enquadrar/Folhapress Milhares de vagas são oferecidas para a temporada de Black Friday e Natal entre os principais varejistas do Brasil. A expectativa de aumento das vendas da temporada de final de ano cria oportunidades para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Confira a seleção de mais de 22 mil vagas feita pela Folha de S.Paulo.

O maior empregador será o comércio, com previsão de 173 mil postos. Só o Mercado Livre vai contratar 5.600 para Black Friday e prevê crescer acima de 20%, com 6 em 10 consumidores se preparando desde setembro para realizar compras no dia, de acordo com pesquisa realizada pelo Mercado Pago.

As vagas são uma oportunidade para jovens entre 18 e 24 anos que procuram entrada no mercado de trabalho. Levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) aponta que a faixa etária representa 88 mil das vagas, seguida pela parcela entre 30 e 39 anos, com 62 mil empregos. 73% das vagas temporárias são destinadas a candidatos com ensino médio completo.

São Paulo é a região com maior oferta de vagas, de acordo com a projeção da Confederação, com estimativa de 81 mil vagas, seguido por Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro com previsão de 30 mil, 20 mil e 16 mil empregos, respectivamente.

A CNC prevê que o salário médio em torno de R$ 1,8 mil, aumento de 6,1% em relação ao ano passado, com, um ganho real de até 2%, após economistas reduzirem a previsão da inflação para 4,75% neste ano.

Historicamente, a criação das vagas temporárias para temporada de final de ano começam a aparecer em setembro, com cerca de 10% do total anual de postos de trabalho do tipo. Em novembro, a busca por emprego temporário atinge o auge, com 60% das vagas sendo abertas nesse período.

Segundo a CNC, em 2023 a expectativa é de 262 mil postos de trabalho criados para Black Friday, um aumento de 8,14% em comparação a 2022.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS DE EMPREGO PARA BLACK FRIDAY

MERCADO LIVRE

Terá 5.650 vagas temporárias para a Black Friday em quatro estados para as áreas de operações e de logística.

São 4.049 em São Paulo; 932 em Minas Gerais; 380 em Santa Catarina e 289 na Bahia.

Algumas delas podem se tornar vagas fixas.

As oportunidades são liberadas aos poucos no site do Mercado Livre. O candidato pode se inscrever neste link.

RANDSTAD

Terá 7 mil vagas temporárias até o fim do ano em todos os estados para as áreas de produção, enfermagem, compras, logística, administrativo e vendas

São 5.022 na região Sudeste; 1.012 no Nordeste;389 no Sul; 330 no Norte; e 247 no Centro-Oeste

A campanha de recrutamento e seleção estão disponivéis no site da Randstad. As inscrições são feitas neste link.

GRUPO SBF

A estimativa é de mais de 2 mil vagas no período de Black Friday e Natal em todo o Brasil para as áreas de vendas, estoque, administração e logística

A maior disponibilidade de vagas é em Minas Gerais, com 789 vagas, seguida por São Paulo, com 771 vagas

É preciso ter mais de 18 anos e comprovar a conclusão do ensino médio para participar do processo seletivo e, para vendas, experiência mínima de seis meses na área

As inscrições vão até 20 de novembro nos links da empresa de interesse Grupo SBF, Centauro e Fisia.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

Terá 1.700 vagas temporárias para o final de ano concentradas na região da baixada Santista -Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Santos, etc.

As funções disponíveis serão operador de caixa, atendente de loja e operador de e-commerce

As oportunidades são liberadas progressivamente no site do GPA. O candidato pode se inscrever neste link.

AMERICANAS

Terá 1.200 vagas até o final do ano em sete estados para a área de logística

Não é exigida experiência para o processo seletivo que será feito de forma online e presencial.

Os cargos são operador de empilhadeira, auxiliar de logística, assistente de logística e motorista com carteira de habilitação D

As vagas são para os centros de distribuição nas cidades de Uberlândia (MG), Itapevi e Barueri (SP), Seropédica (RJ), Belém (PA), Cabo de Santo Agostinho (PE), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Gravataí (RS)

Haverá treinamentos técnicos para os contratados

As oportunidades estão disponíveis no site da Americanas. O candidato pode se inscrever neste link.

RIACHUELO

Terá 700 vagas intermitentes em todas as lojas da empresa pelo Brasil

As vagas oferecem benefícios de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, descontos nas lojas da rede, férias e 13º proporcionais

Algumas delas podem se tornar vagas fixas

As oportunidades estão disponíveis no site da Riachuelo. Interessados podem se inscrever neste link.

MAGAZINE LUIZA

Terá 1.500 vagas temporárias para a ár ea de logística em diversos centros de distribuição do país

A experiência para o processo seletivo pode variar de acordo com o cargo

As oportunidades são liberadas no site do Magazine Luiza. O candidato pode se inscrever neste link.