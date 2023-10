Promoções e preços serão decisivos na Black Friday

685

Pesquisas continuam sendo fundamentais para lojistas e consumidores no sucesso da Black Friday (foto: pixabay)



Uma prévia do Natal. Assim o mercado trata a Black Friday, que já começa a mobilizar o comércio, depois das comemorações do Dia das Crianças. Apesar de pouco tempo no Brasil, o evento já se coloca entre as datas comerciais mais importantes do ano: Natal e Dia das Mães. Mas com características bem diferentes no comportamento do consumidor. Nos últimos anos, por exemplo, fatores como qualidade de produtos e serviços, praticidade, pontualidade na entregue, assessoria pós-venda, entre outros, aumentaram a influência na decisão de compra dos consumidores. Na Black Friday, no entanto, ninguém parece ter dúvida de que a grande maioria das pessoas disputa centavo a centavo as promoções do momento. É o que confirma a pesquisa do Reclame Aqui e Linx, que aponta que 69% dos compradores entrevistados aguardam promoções de uma marca específica para comprar na data, o que demonstra também fidelidade.

Criada nos Estados Unidos, o evento se alastrou pelo mundo. E, no Brasil, a data comemorada em 24/11, é vista como uma grande oportunidade de compra, com ofertas e promoções em diversos produtos e serviços. O evento chegou ao país em 2010, por iniciativa de um site de compras coletivas, e desde então vem ganhando cada vez mais espaço e relevância no comércio nacional. Em 2022, a Black Friday no Brasil faturou R$ 4 bilhões em vendas online, crescimento de 25% em relação ao ano anterior.









CRESCIMENTO LOCAL





Em Belo Horizonte, a Black Friday é aguardada com grande expectativa pelo comércio. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), o evento deve movimentar R$ 2,01 bilhões na capital mineira, crescimento de 2,9% em relação ao ano anterior. Pesquisa do órgão mostra que 54,8% dos consumidores pretendem comprar algum produto na data, um aumento de 9,6 pontos percentuais em relação a 2022. Os produtos mais desejados pelos consumidores belo-horizontinos são os eletrodomésticos (59,7%), as roupas (19,9%), os cosméticos e perfumes (18,1%) e os smartphones (15,4%). O tíquete médio das compras deve ser de R$ 1.275,37, valor 3,5% maior do que o registrado em 2022. A maioria dos consumidores (72%) deve realizar suas compras pela internet, enquanto 46,3% pretendem ir às lojas de rua e 29,4% aos shoppings.

De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte (Sindilojas-BH), as vendas da Black Friday 2022 cresceram 0,63% em relação a 20212. O levantamento do Sindilojas-BH revela ainda que 55,43% dos lojistas ficaram satisfeitos com as vendas da Black Friday 2022, enquanto 44,57% ficaram insatisfeitos.









PLANEJAMENTO





A pesquisa Reclame Aqui/Lunix reforça o quanto a Black Friday, para os brasileiros, é uma compra de oportunidade. Portanto, o fator decisivo mais apontado para fechar uma compra é ter produtos com preços atraentes (35%). Mas, atenção! Dois outros fatores ganharam peso em 2023, segundo a pesquisa: a confiabilidade das empresas (13%) e as avaliações (reviews) de outros consumidores sobre determinado produto (12%). E como 69% dos consumidores aguardam promoções de uma marca específica, o que pode ser sinal de fidelidade à marca, a concessão de descontos atrativos, a divulgação dos produtos, a flexibilidade ou facilidade de pagamento e as promoções são estratégias fundamentais para os lojistas cresceram seus faturamentos.

Uma dica para os consumidores brasileiros que querem aproveitar bem a Black Friday 2023 é se planejar com antecedência, pesquisar os preços dos produtos desejados em diferentes lojas e sites, comparar as ofertas e verificar a reputação dos vendedores. Também é importante ficar atento aos prazos de entrega, às políticas de troca e devolução e aos direitos do consumidor. Assim, é possível evitar a chamada "Black Fraude". Boas compras!









CONFIANÇA





Entre os varejistas, 55% acreditam na melhora nas vendas e apostam em promoções para motivar o brasileiro a comprar. O estudo do Reclame Aqui mostra que 75% dos consumidores estão indecisos sobre comprar na reconhecida data do varejo brasileiro, representando o menor índice de rejeição registrado nos últimos três anos.

Uma tendência que vem crescendo no mercado internacional é a Cyber Monday, que acontece na segunda-feira seguinte à Black Friday. Nesse dia, as lojas online oferecem descontos exclusivos para os produtos digitais, como softwares, jogos, aplicativos, músicas e filmes. A Cyber Monday é uma oportunidade para os consumidores que não conseguiram aproveitar as ofertas da Black Friday ou que preferem comprar pela internet.

Briefing

BARBIE NO SBT

A boneca mais famosa do planeta, da marca Mattel, ganhou seu primeiro vídeocast produzido no Brasil. Em parceria com o SBT/Alterosa, a emissora leva ao ar um projeto de conteúdo que também envolve as redes sociais. Com a proposta de celebrar o Mês Internacional das Meninas (outubro), a Barbie. Com estreia neste dia 14, o programa "Barbie: Você Pode Ser Tudo o Que Quiser" vai ao ar nas noites de sábado, após o programa Bake Off Brasil, que será apresentado por Rafa Brittes.





ATRAÇÕES

Cada episódio trará um tema importante no universo da Barbie e que também se reflete sobre as experiências e vivências de meninas, como equidade de gênero, inclusão e diversidade. Entre as convidadas dos videocasts estão a criadora de conteúdo e empresária Nathalia Arcuri, a ex-atleta Lais Souza e a influenciadora indígena Maira Gomez. Também participam das conversas ongs que realizam trabalhos voltados à inclusão de jovens, como Meninas em Campo, Inspiring Girls e Liga das Mulheres Pelos Oceanos.





MAIS ESTREIA

Na última quarta-feira, o programa "Topa um Acordo Pague Menos" marcou presença na tela do SBT e no YouTube. Como uma plataforma de vendas inovadora para garantir uma experiência abrangente e interativa ao público, a atração estará nas redes sociais, no YouTube, em mais de 1,6 mil lojas da rede, além do e-commerce e televendas Pague Menos e Extrafarma. A rede também criou uma página exclusiva que, semanalmente, apresentará novidades e descontos exclusivos.





POWER SHOW KIDS

Agora é com o telespectador da TV Alterosa. Programa-se e prepare sua torcida para ajudar a eleger o mais novo talento musical mirim do Power Show Kids. A grande final está programada para 25/10, quando o voto popular irá apontar o vencedor da temporada. Os finalistas foram: Ana Clara dos Santos Silva, Julia Emanuely Palhares Oliveira e Larissa Olímpia de Souza (time Podé); e Gabriel Henrique Boy Santos, Julia Perdigão Shultz e Laura Ribeiro Santos (time dupla Don & Juan). O concurso é uma parceria da TV Alterosa e ItauPower Shopping.





PRÊMIO MERCANTIL

Com R$60 mil em prêmios, vem aí o 1º Prêmio Mercantil de Jornalismo, nas categorias Mídia Impressa e Mídia Online. O objetivo é estimular a produção de conteúdos focados na nova geração 50+. As inscrições vão até 20 de novembro. Com o tema "Sonhos prateados", a premiação irá selecionar conteúdos de mídia impressa e online que mostrem os anseios, necessidades e desafios das pessoas acima de 50 anos. As inscrições são exclusivamente no link:

imprensa.bancomercantil.com.br