MPMG e PM prendem suposto chefe do tráfico interestadual em Uberlândia

Um homem apontado como um dos chefes do tráfico de drogas em Uberlândia e que estava envolvido com um esquema de logística interestadual desde a fronteira do Mato Grosso do Sul com outros países até Minas Gerais foi preso nesta terça-feira (31/10). Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão na cidade do Triângulo Mineiro.





Leia também: Morte de criança em São João del-Rei não foi causada por bactéria Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o suspeito estava envolvido com uma quadrilha que comprava adquiria cargas de drogas na região de fronteira, entre Paraguai e Bolívia, e as transportava até Campo Grande (MS) e áreas rurais vizinhas.

Essas drogas eram mantidas em entrepostos como galpões, barracões e residências, até que transportadoras de fachada fossem contratadas como se fossem transportar cargas lícitas para ocultar as drogas. O material ilícito era levado principalmente para os estados de Minas Gerais e São Paulo.

O suspeito que morava em Uberlândia foi encontrado no bairro Morumbi, na zona sul da cidade, durante a Operação Entrepostos, que também teve ações em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Goiás.

Desdobramento





Leia também: Cruzes fincadas com nomes de alunos causam espanto em Conselheiro Lafaiete Em agosto de 2022, o MPMG investigou e prendeu pessoas envolvidas com o chamado "tribunal do crime". À época, o objetivo era desvendar a prática dos crimes de tortura, tentativa de homicídio e associação criminosa praticados por uma facção.

As provas levantadas no ano passado resultaram na descoberta 7 toneladas de maconha, apreendidas em um entreposto do Jardim Itamaracá, em Campo Grande (MS). O real proprietário ainda não tinha a identidade revelada.

Com o compartilhamento das provas, os Ministérios Públicos do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais chegaram até os donos da droga, também envolvidos no esquema de distribuição desmontado nesta terça-feira.