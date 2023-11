A justiça concedeu liberdade provisória à mulher suspeita de agredir e matar o namorado, um guarda municipal de Belo Horizonte, de 35 anos, na noite desse domingo (29/10), em um sítio de Mateus Leme, na Região Metropolitana da capital.



Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Raquel Rosa de Almeida estava detida no Presídio de Vespasiano e foi desligada da unidade no início da noite de ontem após receber liberdade provisória.

Na decisão da comarca de Mateus Leme, a liberdade provisória foi concedida porque Raquel permaneceu no local do crime e acionou a polícia. Além disso, ela não tem antecedentes criminais, tem bons antecedentes e não apresenta perigos à sociedade.

O crime



O casal estava em um sítio de Mateus Leme, na Grande BH, quando o crime aconteceu. Segundo o boletim de ocorrência, o guarda foi agredido com pedradas na cabeça e com uma facada no peito. A namorada da vítima confessou o crime.

De acordo com a suspeita, ela cometeu o crime durante uma crise de ciúmes, depois de ler uma mensagem no celular do guarda, onde o irmão da vítima questionava sobre um possível relacionamento com outra mulher.

A suspeita ainda negou o uso de drogas e disse não ser vítima de violência doméstica. O casal estava junto há sete anos.