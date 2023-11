Um churrasco em plena Praça Sete mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (1/11) em Belo Horizonte. O caso aconteceu no segundo andar de um prédio, na Avenida Afonso Pena, número 571, no Centro.

A denúncia de incêndio foi registrada às 7h58 de hoje, quando um pedestre que passava pelo local se assustou com a quantidade de fumaça e chamas que eram visíveis pela janela e ligou para a corporação. Ao chegarem no local, os bombeiros se depararam com um churrasco fogo de chão, no estilo gaúcho, que acontecia em um restaurante no prédio.

LEIA: Chuva: Itaúna tem ruas fechadas e unidades de saúde sem atendimento



O churrasqueiro, Cristiano Rauf, de 36 anos, era o responsável por preparar uma costela e conta: “A gente já fez isso umas 5 vezes, mas dessa vez usamos um carvão diferente que acabou dando muita fumaça, por isso que deve ter assustado. Normalmente não sai tanta fumaça assim.”.

O churrasqueiro Cristiano Rauf afirma que o fogo de chão já foi feito no restaurante pelo menos cinco vezes. Gladystone Rodrigues /EM/D.A Press

A gerente e cozinheira do empreendimento, Andressa de Assis Rocha, 28, confirma e conta que o churrasco fogo de chão já é conhecido no restaurante: “Toda quarta-feira a gente assa a costela, acabou que deu mais fumaça dessa vez mas é bem tranquilo, tudo seguro”.

Duas viaturas e 6 militares chegaram a ser deslocados para a ocorrência, mas, apesar do susto, nenhuma medida de segurança precisou ser tomada. “Eles vieram, mas viram que era churrasco e acabaram indo embora”, conta Cristiano, rindo com o mal entendido.

Apesar do local inusitado onde o churrasco fogo de chão do restaurante costuma ser feito, o Corpo de Bombeiros afirmou que nenhuma irregularidade foi identificada pela equipe que atendeu a ocorrência já que a carne é assada em uma área ventilada da edificação anexa ao restaurante.