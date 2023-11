O feriado de Finados deve ser de tempo instável com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em Belo Horizonte, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda segundo o instituto, durante o dia, a previsão é de tempo quente e abafado.

O meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet, destaca que nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Norte e Leste de Minas podem ocorrer pancadas isoladas de chuva forte.

“As chuvas são ocasionadas pela combinação do calor com a alta umidade do ar. A Região Metropolitana de BH também está nessa condição de possibilidade de chuva mais forte. Pancadas acompanhadas de rajadas de vento e chuva forte em um curto espaço de tempo, o que é comum de ocorrer na primavera”, afirma.

Leia também: Defesa Civil alerta para pancadas de chuva em Belo Horizonte

O Dia de Finados deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. A mínima será de 17°C e a máxima 30°C. Na sexta-feira (3/11), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros oscilam entre 17°C e 30°C. No sábado (4/11), a previsão se repete para a capital, com mínima de 16°C e máxima de 28°C. Já o último dia de feriado prolongado deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e temperaturas entre 17°C e 28°C.

Minas

Em Minas, o feriado deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões do estado. A mínima prevista é de 12°C na Região Sul e a máxima de 38°C no Norte e Noroeste.

Já na sexta-feira (3/11), a previsão é de tempo instável, com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões. Os termômetros variam entre 14°C na Região Sul e 38°C nas regiões Norte e Noroeste. No sábado (4/11), a condição de pancadas de chuva continua. A mínima deve ser de 14°C na Região Sul e a máxima de 37°C no Norte e Noroeste.

Já no domingo (5/11), a chuva deve se restringir às regiões Norte, Noroeste e Leste do estado. A mínima deve ser 10°C na Região Sul e a máxima 38°C no Norte e Noroeste.

O meteorologista alerta para a chegada de uma massa de ar frio nas regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba, o que deve proporcionar queda das temperaturas.

Estragos causados pela chuva

A queda de uma árvore de grande porte fechou a Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, e deixou o Centro de Saúde Dom Orione sem luz na manhã de ontem. De acordo com a Prefeitura de BH, a árvore atingiu o muro do centro de saúde e um poste de energia. A avenida precisou ser interditada na altura da Avenida Chafir Ferreira, perto do Mineirinho, no sentido Barragem, para que os bombeiros pudessem fazer o corte da árvore. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também foi acionada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre o fim da tarde de terça-feira (31/10) e a manhã de ontem foram 45 chamadas referentes a queda de árvores e realização de vistorias na Grande BH.

A capital está em alerta de risco geológico até sexta-feira (3/11). A Defesa Civil recomenda que os moradores tenham mais atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais, o temporal que atingiu a cidade na tarde de terça-feira (31/10) continuou causando transtornos para a população na manhã de ontem.

A Avenida Manoel da Custódia, na altura do número 1663, ficou interditada. Em nota, a prefeitura pediu a compreensão de todos os motoristas para que procurassem rotas alternativas. A Avenida Castro Alves, no bairro Irmãos Auler, na altura do número 1359, também ficou bloqueada.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que várias unidades sofreram algum tipo de dano e por esse motivo muitas não fizeram atendimentos na manhã de ontem. "Tão logo reparos e limpezas sejam concluídos, os atendimentos à comunidade serão retomados. A paciência e empatia da população será importantíssima neste momento difícil de nossa cidade", informou a pasta, em nota.

A Defesa Civil municipal prometeu vistoriar todos os imóveis que foram afetados.

Em Montes Claros, no Norte de Minas, uma casa ficou alagada depois do temporal da noite de terça-feira (31/10).

O Corpo de Bombeiros foi acionado no Bairro Jardim Brasil, onde a parte externa de uma residência ficou inundada. A lâmina de água chegou a 15 cm, o que causou prejuízos e transtornos aos moradores.

Os militares tiveram que usar uma bomba de sucção durante os atendimentos. Para garantir a segurança da família, foi feito um trabalho de drenagem da água. Os moradores foram orientados e ninguém ficou ferido. De acordo com os bombeiros, foram pelo menos 12 ocorrências relacionadas à chuva no município.

Defesa Civil

Em boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais nesta quarta-feira (1°/11), foram registradas cinco ocorrências relacionadas às chuvas.

Em Itaúna, na Região Centro-Oeste, por volta das 15h50, uma chuva intensa causou alagamentos, principalmente no centro da cidade. A enxurrada arrastou veículos e alagou alguns imóveis e comércios. Também houve queda de árvores. O serviço de energia elétrica foi afetado, mas já está restabelecido. Duas pessoas ficaram desalojadas e foram para a casa de familiares.

Já em Sete Lagoas, na Região Central do estado, a forte chuva provocou alagamentos que afetaram veículos, imóveis e comércios locais. O órgão registrou 17 pessoas desalojadas, que foram para casa de familiares.

Na cidade de Carangola, na Zona da Mata, o temporal causou vários pontos de alagamento, afetando veículos, comércios, residências e edificações. Não há relato de danos humanos.

Em Wenceslau Braz, no Sul de Minas, chuvas intensas acompanhadas de vendaval causaram a queda de duas árvores que danificaram dois veículos, sendo um deles da Prefeitura Municipal. Um poste da Cemig também caiu. Serviços essenciais não foram afetados.

Já em Divinópolis, no Centro-Oeste, o temporal causou queda de muros, árvores - que danificaram veículos - e de uma tenda em uma Unidade de Pronto Atendimento. Um homem de 51 anos ficou ferido com a queda de um muro no Bairro Rancho Alegre. De 27 de setembro até esta quarta-feira, o estado tem 12 desabrigados e 48 desalojados.