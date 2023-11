Campo do Najá, no Aglomerado da Serra, Favela do Cafezal onde o adolescente foi detido com os armamentos

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma mochila recheada de armas de fogo e munições, totalizando dez pistolas e o mesmo número de carregadores, no início da noite desta quarta-feira (01/11), no Aglomerado da Serra. A suspeita é de fortalecimento entre áreas de tráfico rivais.

Por volta das 18h30, policiais militares do rádio patrulhamento receberam uma informação de informante da comunidade da Favela do Cafezal de que traficantes de entorpecentes fariam a movimentação de armas de fogo de um ponto a outro dos domínios de uma das gangues no chamado Campo do Najá, um pequeno estádio de futebol de várzea.

Os militares se posicionaram em área com visão privilegiada da estrutura esportiva para averiguar suspeitos. Segundo os policiais a área é conhecida pelo tráfico de drogas e trânsito de pessoas armadas, sendo dominada por uma gangue que se intitula Organização Terrorista do Cafezal (OTC).

Segundo detalhado na ocorrência, um suspeito de agasalho moletom e mochila foi identificado perto dos vestiários. Os policiais então o cercaram penetrando no campo pelas laterais das arquibancadas e o detiveram quando ele tentou fugir ao perceber a chegada dos militares.

Dentro da mochila que ele trazia foram encontradas nove pistolas calibre 9 milímetros e uma calibre 380. Os carregadores continham adesivos que faziam alusão a um tipo de maconha modificada geneticamente para ser mais potente e de uma marca de whisky.

O menor informou que recebeu a mochila de um morador do aglomerado, mas que não sabia seu nome. Essa pessoa disse que era para guardar a mochila até que pessoas que ele também não conhece a pegariam com ele em uma motocicleta.

O rapaz afirmou não saber qual era o conteúdo da mochila até a abertura pelos policiais militares. Ele foi apreendido por ato infracional análogo ao porte ilegal de armas de fogo e munições de calibre restrito.

A mãe dele o acompanhou até a delegacia de plantão da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e encerrado.