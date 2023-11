As duas pistas principais do Anel Rodoviário de BH foram interditadas para a contenção e limpeza da carga de tinta

Um caminhão carregado com duas toneladas de latas de tinta e de argamassa bateu e esparramou a carga pelas pistas do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, interditando as vias principais nos sentidos Vitória e Rio de Janeiro. O tráfego está sendo realizado pelas pistas marginais e a remoção do material deve levar o dia todo. O acidente ocorreu por volta das 21h de quinta-feira (2/11), mas apenas por volta de 8h30 de sexta-feira (03/11) é que os trabalhos de limpeza, contenção e remoção começaram.

O acidente ocorreu no sentido Vitória, na altura do KM461, Bairro Vila Suzano, na Região Nordeste de Belo Horizonte, pouco antes do viaduto onde a rodovia se estreita, sobre a Rua do Contorno.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão estava descendo o anel e perdeu o controle, colidindo contra a mureta de proteção por onde deslizou esparramando a carga por todo trecho, nos dois sentidos da via principal. O motorista, de 35 anos, alega ter sido fechado por outro veículo, freado e perdido o controle do veículo de carga devido à pista molhada.

Ainda segundo a PMRv, a Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) do motorista do caminhão está vencida e ele não tem curso de transporte de materiais perigosos. Tanto a carga quanto o caminhão têm seguro, mas justamente devido à CNH do condutor estar vencida é provável que o seguro não arque com os prejuízos.

As latas de tinta e de argamassa se espalharam rolando e quicando pelas pistas dos dois sentidos, atingindo um motociclista que passava no sentido oposto. O homem se feriu na perna e no braço e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Tanto a pista do Bairro Suzano quanto o trecho do bairro Maria Virgínia estão interditados. A PMRv controla o tráfego e desviou o trânsito nos dois sentido para as pistas marginais, formando longos congestionamentos nos dois sentidos. O segmento bloqueado para os trabalhos de limpeza tem 850 metros, entre a altura do Centro de Triagem de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios e a Femsa (Coca-Cola).

A contenção do material esparramado pelo asfalto é feita por funcionários de manutenção de empresa terceirizada prestadora de serviços para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e a expectativa é de que possa durar todo o dia, segundo informado no local.

A empresa responsável pela carga foi acionada para que realizasse a limpeza na noite do acidente, segundo informações da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam). "Se tivessem realizado as ações necessárias de madrugada o local já estaria liberado para o trânsito. Mas nada foi feito. Já era pra a pista ter sido lavada e recolhido o material que vazou. Por esse motivo os responsáveis pela carga deverão ser multados posteriormente", informou a gestora ambiental da Feam, Raquel Coscarini.

De acordo com ela, além de o material ter sido contido e as latas de tinta recolhidas para caminhões, o asfalto precisa ser jateado e limpo com desengraxante devido ao tipo de tinta ser a base de diluente.

A empresa responsável pela limpeza da pista chegou ao local por volta das 13h, segundo a PMRv. A previsão para o término do serviço é às 19h30. Até lá, a rodovia segue fechada.