Carreta tomba e interdita BR-040, em Ribeirão das Neves

Um acidente com uma cegonheira complica o trânsito na saída de Ribeirão das Neves da BR-040, na Grande BH, na manhã desta quarta-feira (25).

O acidente aconteceu na altura do KM 509. A dinâmica do acidente não foi informada, mas o veículo tombou na pista. Ele estava carregado de carros, que ficaram destruídos com o impacto. Não há informações sobre vítimas.