Suspeito de participar de tiroteio no Primeiro de Maio é preso pela polícia

Na operação de prisão dos suspeitos, foram apreendidas duas pistolas de uso restrito da polícia, drogas, uma balança de precisão e dinheiro (foto: PCMG/Divulgação )

O terceiro suspeito de participar da troca de tiros envolvendo traficantes e policiais civis, no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte, na última quinta-feira (19/10), foi preso ao se apresentar na delegacia de Venda Nova nessa segunda-feira (23/10).





De acordo com a delegada Adriana Veloso, ele já tinha sido identificado pela polícia e apesar de ter se apresentado com um advogado, havia um pedido de prisão preventiva contra ele.





“Ele se apresentou por temer pela sua integridade física e saber que já estava com mandado de prisão.”





A delegada disse que o homem de 24 anos não tinha antecedentes criminais, mas atuava no tráfico há alguns meses, segundo ele. Além disso, teria familiares no Bairro Primeiro de Maio.





Com a terceira prisão, o delegado regional Luciano Monteiro, afirmou que todos os envolvidos no tiroteio foram identificados.





Pelas investigações, a delegada disse que os homens presos seriam os gerentes do tráfico e que as investigações continuam para tentar acabar com a organização criminosa.





Na operação de prisão dos suspeitos, foram apreendidas duas pistolas de uso restrito da polícia, drogas, uma balança de precisão e dinheiro.





Um dia após o tiroteio, um homem foi preso e outro morreu durante uma ação da Polícia Civil para apurar a motivação da troca de tiros. O trio era suspeito de disparar contra uma viatura descaracterizada da polícia durante uma patrulha de rotina na região.