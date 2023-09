Tiroteio termina com um homem morto e quatro pessoas feridas em BH

432

Tiroteio aconteceu na rua Francisco Leocádio na noite desse domingo (10/9). Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio na noite desse domingo (11/9), no bairro São Marcos, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, os agentes foram acionados na rua Francisco Leocádio depois que diversos disparos de arma de fogo foram escutados.

No endereço da ocorrência, a polícia socorreu quatro pessoas feridas. Um homem teve a morte confirmada ainda no local do crime.

Os suspeitos chegaram em um carro prata, efetuaram os disparos de arma de fogo e fugiram sentido bairro Taquaril.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.