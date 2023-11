PBH abre licitação para reforma da Praça do Papa

A Praça Israel Pinheiro, conhecida como Praça do Papa após receber o Papa Paulo II em 1980, fica no bairro Mangabeiras e é um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu licitação para a reforma da Praça Governador Israel Pinheiro, popularmente conhecida como Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital. A publicação foi feita no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (25/10).