Coral de Natal canta na escadaria do Palácio da Liberdade. Todos utilizam capas vermelhas e, em frente ao coral, há um homem com terno verde fazendo comandando os cantores.

Os amantes do Natal podem começar a se programar para visitar as tradicionais luzes da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A instalação prevista para o início de dezembro foi anunciada nesta quinta-feira (23/11), junto com o resto da programação do Natal da Mineiridade 2023.

Iniciativa do governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) e Fundação Clóvis Salgado (FCS), o Natal da Mineiridade ocorre pelo segundo ano consecutivo e visa integrar Belo Horizonte ao interior do estado nas comemorações natalinas.

Neste ano, o projeto contará com mais de 600 eventos oficiais em 450 municípios mineiros, com expectativa de gerar um fluxo turístico de cerca de 3,2 milhões de pessoas.

Na capital, as luzes da Praça da Liberdade, já conhecidas pelos belo-horizontinos, vão voltar ainda mais especiais. Isso porque a iluminação se estenderá pelo Palácio da Liberdade e pelas fachadas dos prédios no entorno, em edifícios da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), do Palácio das Artes, da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) e do Rainha da Sucata.

Leia também: Calor leva turistas à cidade de MG, uma das mais quentes do Brasil



Também no Palácio da Liberdade a população poderá contemplar uma árvore de Natal, instalada em uma das laterais da construção, e um painel de tecido retratando, em proporção humana, a cena do nascimento do menino Jesus em estilo bizantino. O local ficará aberto ao público com diversas atividades e shows.

O circuito da Liberdade vai ser palco também de um projeto especial com cinco eixos temáticos: Alma, História, Alameda Travessia, Artes e Ciências. No espaço Alma, os visitantes podem conferir um presépio iluminado com a cena sacra em tamanho natural. Durante as comemorações, o Papai Noel vai se abrigar no coreto da praça, que vai possuir iluminação cênica e espetáculo de neve de 30 em 30 minutos. Um túnel iluminado em neon flex também vai proporcionar uma experiência imersiva no espaço.

Para celebrar os grandes patrimônios históricos de Minas Gerais, uma iluminação com a silhueta dos 12 profetas do Aleijadinho será exposta na Praça da Liberdade. Além disso, instalações sonoras, a alameda principal da Praça da Liberdade com “céu” de lâmpadas de LED, além de iluminações cênicas e projeções a laser, darão o tom do Natal da Mineiridade na Praça da Liberdade.

Pelo interior de Minas

Além da capital, cidades como Tiradentes, Araguari, Barbacena, Bom Despacho, Três Marias, Pouso Alegre, Ouro Fino, Inhapim e Caratinga também terão comemorações. Os municípios terão as próprias programações culturais com shows, inauguração de presépios, cantatas, celebrações religiosas, feirinhas gastronômicas, encenações do nascimento de Cristo e apresentação de corais, entre outras atrações.

O portfólio digital com todas as atrações culturais das cidades mineiras poderá ser acessado neste link do portal Minas Gerais. O material terá atualizações diárias e o visitante poderá encontrar informações sobre os locais e horários em que podem ser conferidas as atrações, além de dicas de como preparar a viagem pelo interior de Minas para aproveitar o Natal nos destinos mineiros.

Movimentação na economia

Um dos objetivos do Natal da Mineiridade é gerar emprego, renda e consolidar Minas Gerais como um dos principais destinos de fim de ano do país. A expectativa é de que cerca de 3,2 milhões de pessoas venham até as cidades mineiras conferir as comemorações natalinas. Esse número representa um crescimento de mais de 20% em relação ao ano passado, e a estimativa é que a ocupação hoteleira atinja 80% durante as festas de dezembro.

A expectativa é de que as movimentações na economia gerem um retorno para o investimento de R$ 18 milhões, que inclui os incentivos do edital Natal da Mineiridade Cemig 2023, o projeto de Iluminação da Praça da Liberdade e edifícios icônicos da capital, além do trabalho de posicionamento de Minas Gerais enquanto destino natalino, por meio de ações de marketing e promoção turística

A iniciativa conta com patrocínio da Cemig e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), e parceria com a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), Associação Mineira dos Municípios e a Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo.

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, o Natal da Mineiridade tem como foco integrar todas as regiões do estado, para uma celebração conjunta e movimentação da economia com movimento turístico.

“Operadoras já estão vendendo pacotes para o Natal em todo o estado e de forma muito especial naqueles municípios mais tradicionais, como são os municípios barrocos, que possuem um Natal histórico e de muito mercado para o turismo. E junto com Minas Gerais, BH se consolida nesse grande nicho, que faltava nessa época do ano para lotar os hotéis. Isso incrementa a economia e movimenta toda uma cadeia produtiva, sobretudo os bares e restaurantes do estado inteiro”, comenta o secretário.

A CDL ainda estuda ações de Natal para BH e um dos projetos é viabilizar um grande corredor iluminado que ligará a Savassi à Praça Sete, passando pela Praça da Liberdade e pelas avenidas Cristóvão Colombo, João Pinheiro e Afonso Pena, na Região Centro-Sul da capital.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa