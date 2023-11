Um carro e uma carreta bateram na altura do km 503 da BR-040, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho da rodovia, o acidente foi no sentido Distrito Federal, que ficou parcialmente interditado por quase três horas.

De acordo com a mais recente atualização da empresa sobre o acidente, a pista já está totalmente liberada e o congestionamento é de 7 km. No entanto, por volta do meio-dia, o engarrafamento chegou aos 10 km.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), responsável pelo resgate dos envolvidos no acidente, mas não conseguimos retorno sobre o estado de saúde ou qual hospital foram encaminhados.