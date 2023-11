A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou parte de uma carga de tubos e abraçadeiras de aço, avaliada em R$ 1,5 milhão, que havia sido furtada no Rio de Janeiro. Os produtos foram localizados na última segunda-feira (21/11), em uma empresa de locação de andaimes de Contagem, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O responsável pelo local, um homem de 62 anos, foi autuado por receptação.

A ação foi coordenada pela equipe da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Carga, pertencente Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), que localizou e recuperou parte da carga por meio da identificação de bags vazias com a logomarca da empresa vítima do furto no Rio de Janeiro.

As investigações prosseguem a fim de identificar, qualificar e prender o restante da organização criminosa responsável pelo crime, bem como para recuperar o restante da carga.