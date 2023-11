Uma carga de defensivos agrícolas, avaliada em R$ 500 mil, roubada na última terça-feira, foi recuperada por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Todos os produtos estavam num lava-jato de veículos pesados, no Bairro Chácaras Mariitas. O casal proprietário do estabelecimento é suspeito de participação no roubo.

Apenas uma prisão foi feita, a de um homem, de 56 anos, que estava no lava-jato. Foram encontrados também indícios de crime ambiental. No local havia dejetos de animais e produtos químicos utilizados na lavagem dos veículos que eram jogados diretamente no solo.

Segundo informações da polícia, no dia do crime, quatro homens armados renderam os funcionários da fazenda, em Conquista, na zona rural de Uberaba, e ameaçaram as vítimas, restringindo a liberdade delas. Em seguida, o grupo roubou os defensivos agrícolas.

A elucidação do crime aconteceu a partir da descoberta de uma camionete que havia sido roubada, junto com os defensivos agrícolas. O veículo foi encontrado na zona rural de Delta, cidade distante 30 quilômetros de distância de Uberaba. A polícia procura pelos três outros integrantes da quadrilha.