Um homem, de 30 anos, morreu baleado após roubar uma loja de roupas em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e fugir da Polícia Militar na tarde desse sábado (18). Identificado como Paulo Sérgio de Jesus Teixeira, o rapaz tinha várias passagens pela polícia e teria apontado uma arma para os policiais durante a fuga. Outros dois suspeitos de participarem do roubo não foram encontrados.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem entrou em uma loja no bairro Veneza fingindo procurar por um chinelo. Em determinado momento, ele anunciou o assalto e rendeu o vendedor e outras pessoas que estavam no estabelecimento.

Paulo estava acompanhado de outros dois homens. De acordo com a polícia, um deles entrou na loja e colocou as mercadorias em uma sacola. Já o outro deu cobertura para a dupla do lado de fora.

Após quinze minutos, eles saíram do estabelecimento em um Fiat Palio. O dono da loja acionou os militares e passou as características dos criminosos. O veículo utilizado na fuga foi encontrado na BR-040, próximo de Contagem.

Os policiais deram ordem de parada, que não foi atendida pelo suspeito. Iniciou-se então uma perseguição, que só terminou na avenida das Américas, próximo ao Shopping Contagem, após o suspeito atravessar o canteiro central da pista e danificar o veículo.

Os militares desceram da viatura para realizar a abordagem, momento em que um deles percebeu que Paulo estava armado. Foram feitos dois disparos, que atingiram o homem. Rapidamente ele desceu do veículo dizendo que estava baleado e se rendeu. Paulo ainda foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca, onde morreu. Ele tinha várias passagens por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Dentro do veículo os policiais encontraram a mercadoria roubada da loja e uma pistola calibre 380, com doze munições. O carro estava com uma placa clonada e havia sido roubado em BH no dia 20 de outubro deste ano.

Os outros dois suspeitos não estavam com Paulo na hora da abordagem e seguem foragidos.