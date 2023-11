Suspeito possuía antecedentes criminais com diversas prisões e era suspeito de atuar no Comando Vermelho como executor de crimes contra integrantes de organizações criminosas rivais

Um homem de 27 anos, apontado pela polícia como suposto líder em Juiz de Fora da facção “Comando Vermelho”, do Rio de Janeiro, morreu na madrugada deste sábado (18/11) durante confronto com a Polícia Militar na cidade da Zona da Mata mineira, informou a assessoria da instituição policial em comunicado à imprensa.



Foragido da Justiça em virtude de condenação a mais de 10 anos de prisão por roubo, o suspeito, popularmente conhecido como “Dentinho”, foi localizado durante uma operação no Bairro Filgueiras, quando os militares cercaram a área. A PM alega que o homem “investiu contra a equipe apontando arma de fogo”.

“Assim que identificamos o imóvel (onde o suspeito estava), iniciamos a parlamentação para que ele saísse, mas ele não se rendeu e saiu com uma pistola, apontando contra as equipes, o que exigiu de nós uma resposta imediata”, pontua Piramo, tenente-coronel da PM.

Leia também: Ex-vereador mineiro cassado é condenado por roubo de carro à mão armada



Os policiais, então, revidaram com tiros, e o homem foi alvejado, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde o óbito foi confirmado. A arma usada por ele foi apreendida.



Antes disso, na quarta-feira (15/11), a PM apreendeu drogas e munições no Bairro Parque das Torres em uma casa na qual Dentinho estava escondido. Na ocasião, ele conseguiu fugir. Além do envolvimento com o tráfico e roubo, ele já teria cometido tentativa de homicídio.



Ainda de acordo com as autoridades, ele possuía antecedentes criminais com diversas prisões e era suspeito de atuar no Comando Vermelho como executor de crimes contra integrantes de organizações criminosas rivais.