O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo no qual 704 cidades em Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, podem enfrentar tempestades. O comunicado é válido até as 12h deste domingo (19/11).



Conforme o alerta, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Também estão previstos ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h. O Inmet aponta ainda para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, alagamentos e queda de árvores.



O Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas fiquem em casa durante tempestades acompanhadas de trovões. Caso esteja na rua, busque imediatamente um local para se abrigar. Além disso, deve-se evitar viajar durante chuvas fortes. Também não é recomendado dirigir por estradas alagadas.



Recomendações dos bombeiros



Mantenha um membro da família atento e vigilante ao nível de subida das águas, mesmo à noite;

Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso;

Armazene água potável;

Mantenha os objetos de maior valor em partes mais elevadas;

Desligue a energia elétrica;

Procure abrigo em local alto e seco;

Nos casos de maior gravidade (havendo infiltração, rachadura ou barulhos estranhos), abandone sua residência;

Quem mora às margens de rios e próximo a encostas também deve sair de casa;

Providencie a evacuação do local e retirada de pessoas que ainda estão correndo risco;

Transmita alarme aos vizinhos em caso de súbita elevação das águas;

Na iminência de ser levado pelas águas, procure se agarrar em algum obstáculo ou flutuar.



Cuidado com raios



Desligue aparelhos elétricos das tomadas;

Fique longe de janelas;

Não fique próximo de árvores ou postes, porque eles atraem raios;

Não fique em pé em campo aberto;

Evite campos de futebol, praias e outros locais abertos;

Não retire roupas de varais de arame durante as chuvas fortes;

Mantenha distância de alambrados, cercas, linhas telefônicas e elétricas, assim como estruturas metálicas em geral;

Permaneça dentro do carro, já que automóveis oferecem excelente proteção contra raios

Use o telefone somente em casos de emergência.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Veja a lista de cidade em alerta para tempestades

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Comprida

Aguanil

Aimorés

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Arinos

Astolfo Dutra

Augusto de Lima

Baependi

Baldim

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Braúnas

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Azul

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Cana Verde

Canaã

Canápolis

Candeias

Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Careaçu

Carmésia

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chalé

Chapada Gaúcha

Chiador

Cipotânea

Claraval

Claro dos Poções

Cláudio

Coimbra

Coluna

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Cônego Marinho

Confins

Congonhal

Congonhas

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Consolação

Contagem

Coqueiral

Coração de Jesus

Cordisburgo

Cordislândia

Corinto

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Datas

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Durandé

Elói Mendes

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Florestal

Formiga

Formoso

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Fronteira

Frutal

Funilândia

Goianá

Gonçalves

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grupiara

Guanhães

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guaxupé

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Iapu

Ibertioga

Ibiá

Ibiaí

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Icaraí de Minas

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Imbé de Minas

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambé do Mato Dentro

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itanhomi

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Itueta

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Jaguaraçu

Januária

Japaraíba

Japonvar

Jeceaba

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Jesuânia

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lambari

Lamim

Laranjal

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Lontra

Luisburgo

Luislândia

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Mar de Espanha

Maravilhas

Maria da Fé

Mariana

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Marmelópolis

Martinho Campos

Martins Soares

Materlândia

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Mesquita

Minduri

Mirabela

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monjolos

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Montes Claros

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Munhoz

Muriaé

Mutum

Muzambinho

Naque

Natalândia

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Era

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Nova União

Olaria

Olhos-d'Água

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Palma

Papagaios

Pará de Minas

Paracatu

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passabém

Passos

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedralva

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Periquito

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pingo d'Água

Pintópolis

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Pirapora

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Ponto Chique

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Riachinho

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Rio Vermelho

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Sabinópolis

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Francisco

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Mata

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Alegre

São José do Goiabal

São José do Mantimento

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Pedro dos Ferros

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Preto

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Serro

Sete Lagoas

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Simonésia

Sobrália

Soledade de Minas

Tabuleiro

Taparuba

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tumiritinga

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Ubaí

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Alegre

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veríssimo

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Virginópolis

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz